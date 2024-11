Bam Adebayo espère avoir laissé ses problèmes offensifs derrière lui

Sur les neuf premiers matchs de la saison, Bam Adebayo compilait « seulement » 14.8 points de moyenne, à 38.6% de réussite générale dont 18.2% de loin. Pas terrible alors qu’il voulait devenir une vraie menace extérieure…

Mais l’intérieur du Heat a redressé la barre face aux Pistons (20 points à 8/13) et surtout face aux Pacers, avec 30 points à 10/17 au tir dont 2/3 de loin. De quoi enfin le lancer sur le plan offensif cette année ?

« C’est une longue saison » rappelle-t-il. « Il faut rester dans sa préparation, continuer à travailler dans les coulisses, ne pas baisser la tête. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas naturel pour moi de shooter à moins de 50% de réussite chaque soir. Mais je garde la même mentalité. Mes coéquipiers et mes coachent me soutiennent ».

Se relancer au scoring par le reste

Surtout, malgré cette période de moins bien au scoring, Bam Adebayo rappelle qu’il pèse dans d’autres secteurs.

« C’est une leçon pour tous les jeunes » appuie Erik Spoelstra. « Si vous voulez changer l’énergie du ballon et le voir rentrer, il faut se concentrer sur les autres aspects du jeu, et il a été énorme dans tout ce qui fait gagner les matchs, en imposant sa volonté sur les deux derniers matchs. Il a été une telle force de la nature face à Detroit et Minnesota, en se concentrant sur la défense, le rebond, la création de situations pour nous, les coupes… »

Autre bonne nouvelle pour le Heat : Jimmy Butler pourrait retrouver les terrains, ce soir, après son entorse de la cheville droite qui lui a fait rater les trois derniers matchs. C’est encore face aux Pacers.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 11 35 42.7 26.9 70.0 3.0 6.3 9.3 4.2 1.8 2.0 1.4 1.3 16.6 Total 500 30 54.4 23.1 75.4 2.2 6.5 8.8 3.5 2.5 1.1 2.1 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.