Montrezl Harrell pète les plombs dans le championnat australien

Désormais joueur à plein temps du championnat australien, Montrezl Harrell risque gros après le dernier match des Adelaide 36ers, face au Melbourne United. Car l’ancien meilleur 6e homme en NBA est monté dans les tours…

Au départ, on lui siffle une faute offensive sur Rob Loe, et les deux joueurs se retrouvent au sol. Les deux basketteurs sont l’un sur l’autre, trop longtemps au goût de Montrezl Harrell qui repousse son adversaire. La suite, c’est une mêlée générale, avec l’intervention de Shea Ili qui fait monter l’intérieur des 36ers dans les tours.

Les deux joueurs sont expulsés… sauf que la situation ne va pas s’arrêter là pour le 32e choix de la Draft 2015.

Montrezl Harrell and Shea Ili have been ejected from the game after this incident.

Watch live & free on ESPN | 10 & 10 Play pic.twitter.com/RL6TqBN7wg

— NBL (@NBL) November 17, 2024