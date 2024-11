Sans Paolo Banchero, le Magic serre encore plus les rangs en défense

Lorsque le couperet est tombé, le Magic a d’abord eu du mal à le digérer. Jouer sans son leader, Paolo Banchero, pendant un mois et demi, il y a de quoi être assommé. Et les résultats l’ont prouvé avec cinq défaites de rang !

Et puis les joueurs de Jamahl Mosley ont retrouvé ce KIA Center qui leur réussit si bien, et cette nuit, ils y ont remporté une 4e victoire de suite. Un succès qui leur permet de basculer dans le positif (7v-6d), et à l’Est, seuls les Cavaliers et les Celtics peuvent en dire autant !

« Je n’en dirai jamais assez sur la résilience, l’énergie et l’état d’esprit de ces gars », lâche Jonathan Isaac, lui-même modèle de persévérance. « Avec ça, je pense que nous pouvons aller aussi loin que nous le voulons. »

Comme le démontre le score face aux Pacers (94-90), c’est encore et toujours par sa défense que le Magic fait la différence, et Jamahl Mosley peut s’appuyer sur un trio de haute voltige : Jalen Suggs, Anthony Black et Jonathan Isaac. Associés à Jett Howard et Moe Wagner dans le 4e quart-temps, ces trois-là ont complètement étouffé l’attaque des Pacers, au point que les coéquipiers de Tyrese Haliburton vont perdre 7 ballons en douze minutes.

Un nouveau « road trip » pour se jauger

« La ‘second unit’ est entrée en jeu et a changé le match pour nous », reconnaît Franz Wagner, leader par intérim. « Nous avons réussi une petite série. Grâce à nos arrières qui mettent la pression sur les porteurs de balle, et qui, lorsqu’ils sont battus, savent qu’il y a un gars comme Jonathan (Isaac) derrière. Nous avons l’effectif et l’état d’esprit qu’il faut de ce côté du terrain ».

Si on ajoute Kentavious Caldwell-Pope et Goga Bitadze, très bon face à son ancienne équipe, le Magic affiche un profil encore plus défensif que la saison passée, et ça colle à la philosophie de coach Mosley.

« Je suis très fier de ce groupe », insiste le coach. « Ce n’était pas très joli, mais c’est la façon dont vous devez essayer de faire les choses dans cette ligue, et ces gars l’ont accepté. Ils auraient pu facilement céder. Mais nous parlons du courage de cette équipe, et vous voyez à quel point ils sont soudés. Ils se sont battus malgré les périodes creuses au niveau des tirs, les pertes de balle en début de match, et ils ont trouvé un moyen de s’en sortir. »

Après la réception des Sixers vendredi dans la NBA Cup, le Magic repart sur un « road trip » à l’Ouest avec des déplacements chez les Suns, les Clippers et les Lakers. Objectif : prouver que l’équipe est capable de bien voyager alors qu’elle n’a remporté qu’un match sur sept loin du KIA Center.

« C’est long une saison, et c’est fait de hauts et de bas » conclut Franz Wagner. « Les bonnes équipes trouvent toujours un moyen de sorti rapidement de ces bas. Je trouve que dans ce domaine, on a fait d’énormes progrès. »