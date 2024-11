Programme du soir | Un Spurs – Wizards au fort accent français

En amont, les Sixers vont tenter de mettre fin à la série des Cavaliers (01h30, beIN SPorts Max 4) mais ce sera sans Joel Embiid et Paul George, écartés de la rencontre en back-to-back.

Un parfait de revanche à l’Ouest ensuite, entre les Lakers et les Grizzlies (04h00, beIN Sports 1) puis entre les Blazers et les Wolves à la même heure, puis également entre les Kings et les Suns (beIN Sports Max 4).

Programme complet

01h00 | Orlando – Indiana

01h30 | Brooklyn – Boston

01h30 | New York – Chicago

01h30 | Philadelphie – Cleveland (beIN Sports Max 4)

01h30 | Oklahoma City – New Orleans

02h00 | Houston – LA Clippers

02h00 | Milwaukee – Detroit

02h00 | San Antonio – Washington

04h00 | LA Lakers – Memphis (beIN Sports 1)

04h00 | Portland – Minnesota

04h00 | Sacramento – Phoenix (beIN Sports Max 4)