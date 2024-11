Après son changement de numéro, Domantas Sabonis offre de nouveaux maillots aux fans des Kings

Aux Kings depuis maintenant trois ans, Domantas Sabonis fait l’unanimité à Sacramento, aussi bien pour ses performances sur le parquet que pour sa disponibilité et sa gentillesse avec les fans.

Dernier exemple en date : ce geste du Lituanien, qui a tout simplement décidé –avec sa femme– d’acheter puis de distribuer une cinquantaine de maillots à des fans californiens qui possédaient encore une version caduque du sien.

En effet, on se souvient que le triple All-Star a changé de numéro pendant l’été, passant du #10 au #11 afin d’honorer son père Arvydas.

« Nous avons simplement pensé que ce serait une bonne idée d’en acheter autant que possible et d’aider certains fans » a expliqué le triple All-Star. « C’est cool, ils me font plaisir à chaque match à domicile, ils nous encouragent et ils sont la raison principale pour laquelle nous gagnons nos matchs. »

Les heureux élus ont reçu ce « cadeau de Noël avant l’heure » vendredi, en marge de la défaite contre les Clippers, sans même être prévenus en amont, puisqu’ils étaient simplement abordés par employés des Kings dans les tribunes ou dans les travées de la salle lorsqu’un ancien maillot était aperçu. Quant à Domantas Sabonis, il a carrément donné en mains propres un maillot à un fan avant son match, histoire de lui offrir un souvenir inoubliable.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.1 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 9 37 64.4 44.4 84.3 2.9 10.1 13.0 7.1 3.7 0.7 2.6 0.2 20.6 Total 585 30 55.7 33.5 72.9 2.6 7.7 10.3 4.8 3.1 0.8 2.5 0.5 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.