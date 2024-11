Et Brandon Miller a pris feu pour les Hornets…

On est au milieu du troisième quart-temps entre les Hornets et les Pacers. Myles Turner vient de porter l’avance de son équipe à +13 (51-64) sur le parquet de Charlotte, qui arrose copieusement de loin : 7/31 depuis le début de la partie, dont un affreux 2/11 rien que pour LaMelo Ball…

Charles Lee fait alors sortir son meneur de jeu, et c’est Cody Martin qui relance Charlotte, avant que Brandon Miller ne prenne totalement feu, avec un 4/4 de loin dans le reste du quart-temps !

Même après une séquence brouillonne qui le voit perdre puis récupérer le ballon, et se retrouver figé près de deux mètres derrière la ligne à 3-points, il dégaine et ça fait ficelle au buzzer. Le banc des Hornets est en furie, la salle aussi, et le sophomore hausse les épaules, façon Michael Jordan, pour signifier qu’il est dans le surnaturel.

14 points dans un 23-2 renversant

Résultat de son coup de chaud ? 14 points en six minutes, pour un 23-2 de Charlotte qui permet à son équipe de renverser la rencontre, LaMelo Ball prenant le relais dans le dernier quart-temps.

Pour Brandon Miller, ses 29 points à 10/17 dont 7/11 de loin, pour aller avec ses 6 rebonds et 6 passes décisives, font du bien. Non seulement parce qu’ils ont permis aux Hornets de remporter un match malgré les blessures, mais aussi parce que l’ailier avait du mal à trouver la mire cette saison, avec seulement 35% de réussite avant cette sortie.

« Si vos tirs ne rentrent pas, vos coéquipiers vont toujours vous encourager à continuer de shooter » explique-t-il. « Bien sûr, il y a d’autres façons de peser sur les matchs. Notamment du côté défensif, on adhère à ça et on a eu les stops dont on avait besoin. On les a tenus à 83 points. C’est quelque chose de difficile à faire dans cette ligue. »