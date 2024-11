Le MVP de la nuit | Le début de saison historique de Nikola Jokic

Triple MVP, Nikola Jokic va-t-il remporter une 4e couronne et égaler LeBron James ? On n’en est pas encore là, mais le MVP en titre réalise un début de saison exceptionnel. Beaucoup utilisé depuis le début de saison, le Serbe a signé un énième triple-double, mais celui face au Thunder est énorme : 23 points, 20 rebonds et 16 passes.

Il y a la victoire au bout, et Mike Malone a vanté les qualités défensifs de son leader, auteur de 2 interceptions, 2 contres et 8 déviations de passes !

Un grand défenseur

« C’est l’un des matches les plus complets que je l’ai vu faire » lâche son coach. « Il a été incroyable ! C’est notre pilier en défense. Si quelqu’un dit que Nikola Jokic n’est pas un bon défenseur, je m’interroge sur son intelligence du basket et sur la quantité de vidéos qu’il regarde vraiment, parce qu’il n’est pas nécessaire d’être athlétique pour contrer des tirs et les coincer sur la planche. Il n’est pas nécessaire d’être un grand athlète pour être un bon défenseur. Nikola Jokic est extrêmement intelligent. Il a la meilleure anticipation que j’aie jamais vue, et il a la volonté de gagner. L’année dernière, nous étions dans le top 8 en défense ».

Pour Russell Westbrook, les Nuggets « possèdent le meilleur joueur de la planète« . A propos de Westbrook, Jokic l’égale avec un deuxième triple-double en carrière avec au moins 20 points 20 rebonds et 15 passes. Seul Wilt Chamberlain a fait mieux, et c’était dans les années 60…

Prêt pour une première dans l’histoire

« Il faut juste trouver un moyen de gagner » répond Jokic quand on l’interroge sur sa performance exceptionnelle. Mais plus que sa performance, le MVP 2023 signe un début de saison historique. Il tourne ainsi à 28.8 points, 13.5 rebonds, 11.0 passes, 1.5 interception et 1.0 contre par match. Le tour à 53% aux tirs, dont 51% à 3-points.

Cinquième meilleur marqueur de la NBA, Jokic est aussi le meilleur passeur et rebondeur. C’est du jamais vu dans l’histoire !

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 7 38 54.3 53.1 81.6 4.0 8.6 12.6 10.3 2.0 1.4 3.9 1.1 29.6 Total 682 31 55.7 35.3 82.7 2.7 8.1 10.8 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.