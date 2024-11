Donnie Nelson trouve un accord avec les Mavericks pour laisser tomber sa plainte

La dispute entre Donnie Nelson et les Mavericks est terminée. Le fils de l’ancien entraîneur, qui a longtemps officié comme GM de la franchise texane, a ainsi abandonné ses poursuites judiciaires contre le club, annoncent plusieurs médias américains. Donnie Nelson et Dallas ont en effet passé un accord pour classer la plainte, déposée en mars 2022 et qui devait donner lieu à un procès le 10 décembre prochain.

Quelques mois après avoir été viré de son poste par les Mavericks, Donnie Nelson les avait ainsi attaqués pour licenciement abusif, avançant que son neveu avait été agressé sexuellement par un dirigeant de Dallas.

C’est suite à ce signalement auprès des patrons de la franchise que Donnie Nelson assure avoir été écarté de ses fonctions. Jeudi dernier, l’ancien président des opérations basket et GM des Mavericks a finalement laissé tomber les poursuites. Lundi, c’est son avocat, Rogge Dunn, qui a communiqué autour d’un accord confidentiel pour « une solution de leurs différends ».

La franchise de Dallas a confirmé à The Athletic l’existence de cet accord, sans en préciser les termes.

De quoi mettre en tout cas fin à cette dispute par médias interposés, les Mavericks parlant d’une tentative d’extorsion de la part de leur ancien dirigeant. Ce dernier avait notamment été le bâtisseur de l’équipe championne NBA en 2011, et avait également contribué peu après son arrivée dans la franchise à la Draft de Dirk Nowitzki.