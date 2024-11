Le MVP de la nuit | Jalen Johnson de plus en plus complet

A l’instar d’un Devin Vassell il y a un an chez les Spurs, Jalen Johnson fait partie des heureux élus de l’intersaison puisqu’il a décroché une énorme prolongation de contrat : 150 millions de dollars sur cinq ans ! Pas mal pour un joueur qui tournait à 5.6 points de moyenne il y a deux saisons, et qui sort d’une saison à 16 points par match.

A lui d’assumer ce très gros contrat, qui débutera dans un an, et cette nuit, l’ailier des Hawks a égalé son record en carrière avec 29 points dans la victoire sur le parquet des Pelicans.

Après une première mi-temps équilibrée, c’est lui, au retour des vestiaires, qui va faire la décision avec 5 points et 2 passes en trois minutes pour permettre à Atlanta de créer un mini-break (72-67). Comme Zaccharie Risacher, il avale les espaces et il a la capacité à se glisser dans les intervalles pour aller cercle.

Une belle qualité de passes

« C’était plutôt simple. On est revenu des vestiaires en sachant ce qu’on avait à faire et en élevant notre niveau en défense. Quand on fait ça, les shoots commencent habituellement à tomber dedans » explique l’ailier d’Atlanta, qui cumule 2 interceptions et 2 contres.

Déchaîné, Jalen Johnson va enchaîner les dunks, dont un arrière en fin de match. Il aurait peut-être même pu aller chercher son 2e triple-double en carrière puisqu’il termine avec 29 points, 9 rebonds et 8 passes décisives.

Aperçue la saison passée, sa qualité de passes crève l’écran, qu’il s’agisse de trouver un coéquipier par-dessus son épaule, ou de chercher un intérieur dans un mouchoir de poche.

Dans son sillage, et celui de Trae Young, les Hawks renouent avec la victoire après quatre défaites de suite, et Jalen Johnson affiche des stats dignes d’un « MIP » : 18.1 points, 9.9 rebonds, 5.3 passes et 1.9 interception de moyenne !

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 6 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 15 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 34 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 6 37 41.2 25.0 62.9 2.2 7.8 10.0 4.8 3.3 1.8 3.5 0.8 16.3 Total 154 21 49.9 32.3 68.5 0.9 4.6 5.6 2.1 1.8 0.8 1.1 0.6 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.