Cam Thomas, nouveau « King of the Fourth »

On se doutait que les Nets allaient faire confiance à Cam Thomas comme leader offensif cette saison après avoir laissé partir Mikal Bridges vers les Knicks. L’arrière de Brooklyn fait mieux que répondre au défi, avec une nouvelle performance de choix la nuit dernière et 32 points passés aux Bulls. Surtout, on n’attendait pas la franchise newyorkaise aussi accrocheuse dès le début de saison, avec un troisième succès sur ses quatre dernières sorties, grâce notamment aux prouesses de Thomas en fin de match.

Contrairement aux succès face aux Bucks et aux Grizzlies, les Nets ont cette fois dû s’arracher contre Chicago vendredi. Et ils ont pu compter sur leur finisseur en chef pour clore les débats. A quatre minutes de la fin, les locaux ne menaient que 108-107 et venaient de voir Josh Giddey manquer le lancer-franc de l’égalisation. Moment choisi par Cam Thomas pour briller avec dix points consécutifs en moins de deux minutes et tuer tout suspense (118-109). « Le mérite revient à mes entraîneurs et à mes coéquipiers qui me font toujours confiance dans ces situations pour nous amener à la victoire » a assuré l’intéressé après la rencontre.

Un shoot du logo pour plier le match

Plus compétitifs depuis le début de saison (deux de leurs trois défaites se sont aussi décidées pour cinq points ou moins), les Nets ont besoin d’un « go-to-guy » dans les instants décisifs. « Seulement » 31e meilleur marqueur dans le dernier quart la saison passée, Thomas est en totale confiance depuis la reprise : 11,8 points de moyenne dans le dernier acte, et avec des pourcentages remarquables (59,5% au tir, 50% à 3-points, et 94,7% aux lancers). Personne ne fait mieux, et de loin, dans toute la NBA.

Contre les Bulls, le joueur de 23 ans a notamment fait parler son adresse longue distance avec un premier shoot derrière l’arc en sortie d’écran, puis un deuxième monstrueux, à trois secondes de la fin de la possession, et pris depuis le logo du rond central ! « Son superpouvoir, c’est de scorer » a résumé son entraîneur Jordi Fernandez, stupéfait par ce tir alors que la salle explosait autour de lui. « Je dois simplement m’asseoir et profiter d’avoir le meilleur siège de toute la salle pour le voir faire ce qu’il fait. Le tir dingue qu’il met quasiment depuis le milieu du terrain, vous ne pouvez pas le ‘coacher’. C’est juste Cam qui est lui-même. »

Thomas se voit comme « un des meilleurs joueurs de la NBA »

« Il fallait simplement gagner le match« , a décrypté Cam Thomas. « Sur ce tir, j’ai vu qu’il restait peu de temps sur l’horloge des 24 secondes. J’ai juste essayé de trouver le meilleur tir possible, le plus ouvert possible, faire confiance dans le travail que j’ai pu effectuer, tenter ma chance et c’est rentré. » Le travail ? Oui, en bon scoreur qu’il est, l’ancien de LSU assure que ce tir doit avant tout de son entraînement estival qu’à une dose de chance. « Je bosse toujours sur ce genre de choses durant l’intersaison, vous ne savez jamais quand cela peut se produire. Comme ce soir. C’est un des tirs les plus fous que j’ai pu travailler. Je suis simplement heureux qu’il soit rentré parce que cela a été le coup de poignard en quelque sorte. »

La conclusion d’une nouvelle prestation de qualité, son troisième match à 30 points et plus en six sorties et 28 points de moyenne cette saison, pour un bilan équilibré des Nets (3-3). « J’ai le sentiment d’être un des meilleurs joueurs de la NBA » clame une nouvelle fois Cam Thomas.

« Je pense être un des meilleurs arrières. J’essaie de jouer à mon meilleur niveau chaque match. Qu’il y ait des louanges, peu importe. Je n’ai jamais été du genre à chercher à les obtenir. Quand j’étais plus jeune, que ce soit en AAU, dans les classements des meilleurs lycéens, je n’ai jamais vraiment reçu le respect que je méritais. »

Il pourrait cette fois s’ouvrir les portes du All-Star Game, s’il parvient à maintenir son niveau de production. Et plus encore si les Nets continuent de défier les pronostics.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 6 35 44.3 35.3 91.5 0.7 2.8 3.5 2.8 2.3 1.2 2.3 0.0 28.2 Total 196 23 44.0 34.5 85.9 0.3 2.2 2.5 1.9 1.4 0.5 1.3 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.