Constamment gêné par son poignet, Mike Conley ne veut pas se faire opérer

Avec 22% de réussite au shoot et 27% à 3-pts, c’est peu dire que Mike Conley est maladroit en ce début de saison. Et cela s’explique en partie par un souci au poignet gauche, qui n’est pas nouveau et se remarque avec le bandage que porte le joueur pendant les rencontres.

La saison passée, le meneur de jeu des Wolves est tombé sur son poignet et en parle comme d’une « foulure constante » qui est revenue le gêner durant l’intersaison. « Quand on a de vieux os comme moi, des anciennes blessures reviennent. C’est ce qui est arrivé cet été », confirme Mike Conley.

Le vétéran a donc été plombé pour travailler cet été, et aussi pour jouer au golf… « J’étais déprimé. Je n’ai pas fait de golf de tout l’été. Je n’en étais pas capable. Je n’ai pas arrêté de porter des plâtres, des attelles et autres pour essayer que ça se calme », raconte-t-il.

Il n’a pas l’intention de se faire opérer

Ce souci le dérange encore depuis la reprise de la compétition car, rappelons-le, Mike Conley est gaucher. Il est donc handicapé pour shooter, avec des sensations encore floues.

« J’essaie de retrouver de la force, c’est le plus important. La douleur et le reste sont partis. Mais il y a encore des moments où je shoote et je pense que c’est bon alors que je suis très court. Il va falloir y remédier dans le courant de la saison », relate le joueur de Minnesota. « Il a une certaine raideur au poignet et d’une certaine mesure, cela affecte son shoot », confirme son entraîneur, Chris Finch.

Comme il le dit lui-même, il va s’adapter, tout en sachant que « cela peut être affreux pendant une semaine ou deux et ensuite on trouvera la solution ». N’existe-t-il pas d’autres options face à cette blessure aux ligaments du poignet gauche ?

« Si je veux régler ça, je dois me faire opérer », répond-il. « Quand j’aurai 50 ans, je me ferai opérer. L’opération est un peu complexe et je joue avec ça depuis des années, alors je vais terminer avec. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.1 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.2 2.2 4.1 2.0 1.0 1.5 0.2 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 4 24 22.6 27.3 100.0 1.2 2.0 3.2 4.5 2.0 1.2 1.5 0.5 7.5 Total 1105 32 43.9 38.7 82.4 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 1.9 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.