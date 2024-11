Une victoire « baromètre » pour les Rockets

« Celle-ci, c’est une grosse victoire. » Jalen Green peut employer un tel qualificatif pour décrire le succès des Rockets sur le parquet des Mavs. Qui plus est, comme il le dit, face à une équipe « en bonne santé », sans absence majeure à l’exception tout de même de celles de Maxi Kleber et Dante Exum.

Alternant entre les victoires et les défaites depuis le début de l’année, les Texans (3v-2d) ont signé un match référence face aux finalistes en titre qui restaient, eux, sur un succès probant dans le Minnesota. Cette nuit, les Rockets ont été les agresseurs en premier.

« On a clairement signé un bon départ. Notre dimension physique et notre attention aux détails étaient très bonnes d’entrée de jeu », résume Ime Udoka, dont la formation n’a jamais été menée au score dans ce match. Un premier gros écart dans le second quart-temps, puis un second dans le troisième quart-temps où les visiteurs ont compté jusqu’à 23 points d’avance.

La suite ? Une sérieuse frayeur tant les locaux, portés par Kyrie Irving et Luka Doncic, ont poussé fort pour revenir à une possession dans les derniers instants. Mais Jalen Green et sa bande, sans paniquer, ont tenu bon malgré la tempête d’en face.

Analyser le retour des Mavs

« On est très fiers. On voulait surprendre tout le monde, montrer qu’on est une bonne équipe, qu’on bataille dur. On menait de 20 points dans le troisième et on les a laissés revenir dans le match. Donc on doit regarder les images, voir comment progresser », lâche sobrement Dillon Brooks.

« À l’entame du quatrième quart-temps, bravo aux Mavs d’avoir rentré de gros tirs pour revenir dans le match. Je trouve qu’on a très bien joué et c’était bon de nous voir résister à ça et de finir avec la victoire. On avait parfois concédé des matchs comme ça l’an dernier », complète son coach.

Ce dernier décrit ce succès comme « un travail collectif complet, avec six gars à 10 points ou plus. Fred (VanVleet) a connu une soirée difficile, mais il a vraiment contribué en défense. Donc c’est une victoire d’équipe complète. »

Ime Udoka considère qu’il s’agit « probablement de notre meilleure victoire de l’année. On a perdu des matchs qu’on aurait dû gagner. Donc c’était un bon baromètre pour nous en termes de test face à une équipe qui a été en finale l’an dernier et qui s’est plutôt bien débrouillée cette année jusqu’à présent. »

Les Rockets ont l’occasion de confirmer avec une série de trois autres tests à domicile, face aux Warriors, Knicks et Spurs.