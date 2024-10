En matant Zion Williamson, Draymond Green rappelle qu’il reste un grand défenseur

Avec ou sans Draymond Green sur le parquet, Zion Williamson a beaucoup insisté à Golden State. Près du cercle ou à mi-distance, il a tenté sa chance, sans réussite. L’intérieur des Pelicans a en effet terminé avec seulement 12 points à 5/20 au shoot et 4 ballons perdus dans la défaite des siens.

Et une partie des ratés de Zion Williamson s’explique par la présence de Draymond Green, qui s’est constamment mis sur sa route. « Il reste un des meilleurs défenseurs du monde », commente Steve Kerr.

L’intérieur des Warriors (14 points, 6 passes, 5 contres et 4 rebonds), qui avait souffert face à Zion Williamson lors du match précédent, a été malin pour être bien placé, pour être actif avec ses mains, pour aller chercher son puissant adversaire en l’air et pas dans un duel physique, qu’il aurait perdu.

Bref, une superbe performance défensive, qui sert aussi de message aux observateurs de la Grande Ligue…

« J’ai passé l’été à entendre tout le monde parler de la défense de Chet Holmgren et Victor Wembanyama, mais il ne faut pas m’oublier », prévient l’ancien défenseur de l’année (2017). « Je veux faire partie de cette discussion et je pense avoir mérité le droit d’y être. Donc chaque match, je suis motivé défensivement pour revenir dans la First Team All-Defense. »

Élu dans la meilleure équipe défensive en 2015, 2016, 2017 et 2021, cela fait donc trois ans que Draymond Green n’a pas été élu dans la All-Defensive First Team, se contentant de la deuxième en 2022 et 2023.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 5 25 41.7 50.0 80.0 0.4 3.6 4.0 4.4 3.8 1.2 2.0 1.8 6.0 Total 818 29 45.1 32.1 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.