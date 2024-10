Pour Paolo Banchero, un été très studieux avec Kevin Durant

Après une saison 2023/24 convaincante pour le Magic malgré l’élimination en sept matchs contre les Cavaliers au premier tour des playoffs, Paolo Banchero revient cette saison avec plus de certitudes et l’envie de faire passer son jeu au niveau supérieur. L’ancien numéro 1 de Draft a tourné à 27 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne pour ses premiers playoffs, et il veut transformer l’essai pour placer le Magic dans le Top 4 de la conférence Est.

Une semaine avec Kevin Durant

Puisque beaucoup s’accordent à dire que l’élimination face à Cleveland était en partie due à un manque d’expérience de la jeune garde du Magic, Paolo Banchero veut accélérer le processus de maturité. Pour cela, l’ailier-fort All-Star s’est entraîné cet été avec Kevin Durant. « Le travail avec « KD » pendant une semaine fut l’un des meilleurs entraînements que j’ai jamais eu. C’est l’un des plus grands, donc il te pousse dans tes retranchements. Tu ne veux pas rater plus de tirs que lui. S’entraîner avec un joueur comme lui te fait élever ton jeu ».

L’élévation, c’est le maître mot de Paolo Banchero à l’aube de sa troisième saison. « En voyant là où on est arrivé, en étant capable d’aller en 7 matchs, nous voulons travailler sur ça tout en restant insatisfaits. Nous voulons franchir une étape collectivement ».

Un mini-LeBron ?

Le Magic aborde cette nouvelle saison avec l’objectif de confirmer les belles promesses de la saison passée et d’endosser à nouveau le rôle d’équipe poil-à-gratter à l’Est. En interne, Paolo Banchero reçoit les éloges de ses coéquipiers, à l’image de Cole Anthony : « Je le dis avec tout le plus grand respect que j’ai pour LeBron, mais Paolo est celui qui s’en rapproche le plus. Ce gars est un animal, c’est un monstre ».

Sentiment partagé sous un autre angle par le coach Jamahl Mosley : « Je ne sais pas si on peut mettre des chiffres sur ce qu’il fait. Mais la façon dont il rend ses coéquipiers meilleurs, dont il les pousse, sa manière de travailler et d’inciter tout le monde à aller vers l’excellence est quelque chose que je sais qu’il est capable de faire et qu’il va continuer dans ce sens ».

À titre personnel, Paolo Banchero est prêt, comme le prouvent ses 21 points à 8/13 aux tirs vendredi soir face aux Sixers. Pour son Magic, la saison débutera par un premier derby face au Heat de Jimmy Butler dans un match qui a déjà des allures de test. Pour les deux équipes.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.