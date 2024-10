Pat Riley n’aimerait pas voir Jimmy Butler partir l’été prochain

« Il aura la possibilité de (lever son option) et on aura la possibilité de (le) prolonger. » Pat Riley résume en quelques mots ce qui peut attendre Jimmy Butler et le Heat à l’issue de la saison à venir. Alors que Bam Adebayo a choisi de prolonger dès cet été, le leader de l’équipe doit lui attendre avant de clarifier sa situation contractuelle.

Pour mémoire, l’ailier, 11e salaire de la ligue avec environ 49 millions de dollars cette année, dispose d’une option pour la saison 2025.26 à hauteur de 52,4 millions de dollars. En faisant une croix dessus et en devant « free agent », il pourrait viser une prolongation de 243 millions de dollars et quatre saisons supplémentaires à Miami, ou 171 millions sur trois ans avec une autre équipe.

« Je ne le souhaite pas », rétorque Pat Riley au sujet du scénario où l’homme fort de ces dernières années quitterait Miami sans que le Heat n’obtienne la moindre contrepartie.

Ne pas se tirer vers le bas

« J’essaie de nous sortir toutes ces pensées de la tête parce qu’il s’agit de vivre le moment présent et de jouer au basket. Si quelque chose me tire vers le bas ou le tire vers le bas à cause de ça, alors on ne va pas être performants à un certain niveau. Mais je pense qu’il a compris exactement où il en est, je pense qu’il comprend où nous en sommes », poursuit le charismatique président de la franchise.

Ce dernier assure n’avoir pas besoin de beaucoup évoquer la situation avec son joueur. « Je me suis parfois entretenu avec son agent. Je n’ai plus besoin de m’asseoir et d’avoir ces réunions avec (Butler). C’est un homme très intelligent », qualifie-t-il.

Suffisamment intelligent pour comprendre que son dirigeant semble attendre un rebond de sa part ? Après une saison 2023 très accomplie, terminée en apothéose avec une finale NBA, Jimmy Butler a connu un léger retrait statistique l’an dernier. Et a surtout manqué les playoffs, ce qui a généré une passe d’armes avec son dirigeant.

Le décès de son père

Sa saison a également été perturbée par le décès de son père, en février dernier. « On était tous au courant. C’est un coup dur. Depuis 2020, j’ai perdu deux membres de ma famille très proches […] Nous n’en parlons à personne, mais cela a un impact sur la façon dont vous jouez et dont vous vous comportez. Jimmy a eu une année difficile l’année dernière d’un point de vue personnel », juge Pat Riley.

Et sur le plan physique, car il a encore manqué une vingtaine de matchs. Étant dans l’esprit d’être plus disponible, Jimmy Butler a envoyé un premier signal en disputant les quatre rencontres de présaison, après les avoir toutes ratées l’an dernier. Face aux Hawks, il a fait parler sa facilité avec ses 24 points (8/11).

« Ce que j’ai vu hier soir (face aux Hawks) et ce que j’espère voir à l’avenir cette année, c’est quelqu’un qui a une chance de nous mener là où on peut jouer pour gagner. C’est tout ce que l’on veut », conclut Pat Riley.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.