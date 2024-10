On n’arrête plus Puma et LaMelo Ball. Après une saison riche marquée par le succès de la MB.03, troisième chaussure signature du meneur des Hornets, la sortie de la MB.04 il y a près d’un mois a été l’un des événements de la rentrée.

Pour accompagner ce qui s’annonce comme un nouveau succès, Puma a également mis en avant un tout nouveau modèle il y a quelques mois en sortant une chaussure « Lifestyle » baptisé « Puma La Francé ».

Conçue en collaboration avec la marque de LaMelo Ball « La Francé » (comme son deuxième prénom, LaFrance), la paire a été lancée sur le marché mondial durant le mois de mai sous un coloris rouge éclatant. Deux autres coloris ont été commercialisés depuis. En voici un nouveau, en version « Slime ».

La tige se présente en effet en vert clair « Slime » au niveau de la tige, entre mesh et cuir verni, et une semelle dans un vert plus foncé, sur laquelle on retrouve toutes les inscriptions habituelles comme « 01 of One » ou « Not From Here » ou le logo de la marque du joueur. Un mélange de vert qui rappelle un peu la version « Slime » de la MB.01 qui avait été un grand succès en 2022.

Baptisée « Assist », cette Puma « LaFrancé » couleur « Slime » est disponible depuis cette nuit sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.