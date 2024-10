LeBron 22 : les images officielles !

LeBron James avait prévu les choses en grand pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. Au même titre que Stephen Curry avec la Curry 12, le King avait mis quelques paires de sa toute nouvelle chaussure signature dans ses valises, la LeBron 22 !

La superstar des Lakers a d’abord dévoilé un coloris « Team USA » puis une version dorée pour la finale. Deux mois après le succès des « Avengers » en finale face à la France, Nike vient d’officialiser l’arrivée imminente de la LeBron 22 pour le grand public. C’est également l’occasion de revenir plus en détails sur la composition du modèle.

La tige sera notamment composée de matériaux haut de gamme qui pourront évoluer selon les coloris. Au niveau du design, le « Swoosh » apparaît cette fois sous la forme du vague sur l’empeigne et rejoint également la semelle. Ses contours pourraient œuvrer sur le maintien du modèle, ce qui constituait une priorité pour Nike et LeBron James.

La LeBron 22 arrive le 1er novembre

« Nous avons conçu la LeBron XXII pour qu’elle corresponde à son style de jeu puissant et agile », a déclaré Ross Klein, directeur principal de la conception des chaussures de basket pour hommes chez Nike. « Pour bouger avec la force et la précision dont LeBron a besoin, nous nous sommes concentrés sur un contrôle optimal du maintien, tout en conservant la vitesse, la sensation de légèreté et la connexion avec le terrain qu’il a aimées dans ses récents modèles signature ».

La signature du joueur apparaît de façon imposante sur le talon. Pour ce qui est de la semelle intermédiaire, on part sur une mousse Cushlon 2.0 et une unité Zoom Air au niveau du talon et de l’avant du pied, l’ensemble reposant sur un revêtement extérieur en caoutchouc.

Plus que deux semaines d’attente avant sa sortie mondiale, annoncée pour le 1er novembre !