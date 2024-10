Dalton Knecht commence à faire parler ses qualités de shooteur

Même LeBron James y est allé de son encouragement. Dalton Knecht venait d’enchaîner les soirées compliquées au niveau du tir. 16 points à 7/13 face aux Wolves, mais seulement 2/7 de loin, 7 points à 1/7 derrière l’arc face aux Suns, ou encore… 2/10 à 3-points face aux Bucks (pour 13 points à 5/16 au total).

« J’étais sur la ligne de touche, LeBron me disait de continuer à tirer, il ne se souciait pas de mon tir. C’est la même chose pour JJ (Redick), ils m’ont dit qu’il fallait que je continue à mettre des tirs, à les envoyer. Alors je ne sais pas, ce que je préfère, c’est continuer à tirer, à envoyer et à jouer avec confiance. C’est vraiment bien d’avoir ça », appréciait le rookie après ce match face aux Bucks.

Le feu vert du coach

Le 17e choix de la dernière Draft continue ainsi d’appliquer la consigne. Cette nuit face aux Warriors, il avait visiblement envie de se montrer face au meilleur shooteur de l’histoire, Stephen Curry. Dalton Knecht a encore beaucoup shooté, mais cette fois-ci avec davantage de réussite.

Il a pu faire apprécier sa mécanique de tir et sa vitesse d’exécution sur quantité de « catch-and-shoot », parfois contestés. « Je vais shooter dans tous les cas. Je pense que tous mes tirs étaient bons. Je sais que tous mes coéquipiers ont confiance dans mon tir. Donc il s’agit de trouver mon rythme de tir et c’est tout », résume l’auteur de 19 points à 6/15 aux tirs, dont 5/13 de loin.

En plus du « King », il dit avoir le feu vert de son coach donc, qui voit en lui un joueur « prêt » à évoluer dans la Grande Ligue. « Il est encore en train de grandir en termes d’apprentissage de la dimension physique, des nuances défensives et du timing. Mais c’est un autre gamin qui montre du cœur et la même intention au quotidien, qui est toujours au bon endroit. C’est quelqu’un à qui on dit de faire quelque chose et qui le fait », livrait le coach il y a quelques jours.

La découverte du « spacing »

Rui Hachimura est, lui, fan de sa « façon d’aborder le jeu. Il est très agressif. C’est un super shooteur, il connaît son jeu. Il essaie encore d’apprendre. J’étais comme ça aussi quand je suis sorti de l’université. Le ‘spacing’ et le fait de jouer avec ces superstars, ce n’est pas simple. Il essaie encore de comprendre, mais je veux qu’il soit plus agressif et qu’il soit lui-même. »

Un conseil que les Lakers lui avaient déjà donné au moment de sa Draft, de se comporter comme il le faisait à Tennessee. Un message bien entendu : depuis le début de la présaison, le rookie est celui qui shoote le plus de l’équipe (13 tentatives par match) !