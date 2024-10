Après un très bon premier match de présaison face aux Pacers (18 points à 7/9 au tir dont 3/4 de loin), Zaccharie Risacher a été moins adroit face aux Sixers, mais il a tout de même fini meilleur marqueur de son équipe avec 14 points à 5/11 au tir, dont 1/5 de loin, auxquelles il ajoute 8 rebonds.

Quin Snyder a failli ne pas commenter la performance de son rookie, toujours utilisé en sortie de banc, mais il a été rappelé au moment où il quittait le pupitre, vantant les qualités du Français.

« L’une des choses agréables à voir chez Zach, c’est son éthique de travail » explique ainsi le coach. « Il a aussi une dureté discrète en lui, pour un gamin de 19 ans. Un jeune homme, devrais-je dire. Mais il y a une détermination chez lui. Il ne réussit pas tout ce qu’il entreprend mais il se bat. Et le voir se battre, c’est plaisant à voir. »

Sans forcer…

« Il laisse le jeu venir à lui. Il y a une certaine tendance (chez les jeunes joueurs) à vouloir s’imposer au jeu, jusqu’à un certain degré, et ce n’est pas forcément mauvais. Mais lui réalise les bonnes actions, fait les bons choix. Son éthique de travail, ça nourrit sa dureté. Parce que lorsqu’on s’investit tellement, on s’engage totalement. »

Un premier choix de Draft sans trop de pression

Surtout, alors que les shoots ne rentraient pas en début de match face à Philadelphie, Zaccharie Risacher a multiplié les coupes, se plaçant au bon endroit pour toujours proposer une solution de passe. Notamment poste bas.

« C’est le début de son développement. Il va jouer au moins pendant 15 ans, si tout va bien, et il va continuer de progresser tout du long » explique de son côté Trae Young. « Il peut jouer. »

Surtout qu’il est finalement dans une position rare pour un premier choix, puisque les attentes sont limitées.

« Actuellement, il est dans une bonne position pour un premier choix de la Draft. Il n’a pas à venir sur le terrain pour tout faire, tout mettre en place. Il n’a pas cette pression » conclut le meneur. « Il peut simplement venir sur le terrain et être lui-même. Et il va s’épanouir en faisant ça, en progressant dans tous les domaines. Je suis impatient de voir à quel point il va progresser, cette année mais aussi les suivantes. Il va devenir vraiment bon. »