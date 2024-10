Après plus de 1 000 jours d’attente, Lonzo Ball devrait rejouer mercredi

Il y aura forcément de l’émotion mercredi si Lonzo Ball effectue bel et bien son grand retour sur les terrains. C’est ESPN qui annonce qu’il devrait être en tenue pour la réception des Wolves. Ce sera donc au United Center, devant son public, et ça mettra fin à plus de 1 000 jours d’attente, 1 006 très exactement !

Durement touché au genou gauche, au point de subir une greffe de cartilage, le frère de LaMelo Ball n’a plus foulé un parquet depuis le 14 janvier 2022 !

« C’est prévu que je ne joue pas les deux premiers matches, et que je joue les deux derniers. Peut-être deux des trois derniers » avait prévenu l’ancien meneur des Lakers et des Pelicans. Finalement, il devrait jouer les deux derniers, et zapper la rencontre de lundi soir face aux Bucks. Quant à savoir s’il va beaucoup jouer, Billy Donovan a déjà annoncé la couleur. Les Bulls seront très, très, très prudents, et il ne devrait jouer que quelques minutes.

Il a joué à l’entraînement

« Il est très réaliste quant à son état physique », avait expliqué le coach de Chicago. « Nous devons trouver un moyen pour lui de prolonger sa carrière en montrant qu’il peut être un joueur productif. Je pense aussi qu’il comprend que, du point de vue du nombre de minutes, ce ne sera pas ce qu’il a connu à la Nouvelle-Orléans ou même ce qu’il a connu lors de sa première année à Chicago. Il doit trouver un moyen d’essayer de se faire une bonne place. Il va devoir montrer qu’il est capable de le faire tout au long de la saison, mais peut-être qu’il ne jouera pas 82 matches. Peut-être en jouera-t-il 65. »

Du côté du joueur, on assure que l’articulation répond bien aux séances de la présaison. « Pour l’instant, le genou va bien, tout va bien, et je suis impatient de vivre la suite. Je me sens de mieux, j’ai confiance dans les mouvements et la travail que j’effectue ». Même optimisme chez Billy Donovan après les séances du week-end. « Il s’est très, très bien débrouillé. Il est allé sur le terrain et a joué. Et il a été efficace. Je pense que son timing revient ».