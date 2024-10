Les stars des Kings humiliées par les jeunes Blazers

Déjà furax contre ses joueurs il y a quelques jours, Mike Brown a dû pousser une nouvelle gueulante cette nuit après la lourde défaite face aux Blazers (105-85) de Donovan Clingan. Le coach des Kings avait envisagé de faire jouer ses stars dans le dernier quart-temps, mais le scénario du match l’a fait changer d’avis. À l’arrivée, c’est une vraie déroute, symbolisée par les 27 balles perdues et les 12 rebonds offensifs captés par Portland.

« Se faire battre par une jeune équipe, qui a joué dur et physique est une très bonne leçon pour nous », a déclaré Mike Brown en conférence de presse. « Je voulais faire jouer nos titulaires à la fin du match ce soir pour qu’ils puissent retrouver les sensations de jouer un match en entier, mais ils n’ont pas été dans mon sens pour être en mesure de jouer. Comme nous étions menés de 20 points, je n’ai pas pris ce risque dans un match de présaison. »

Sur les talons

Devant leur public, les Kings ont confirmé qu’il y avait beaucoup de travail à effectuer, et l’absence de Kevin Huerter et le retour raté de Malik Monk n’expliquent pas tout.

« Je pense que nous avons été dépassés tant en attaque qu’en défense », reconnaît d’ailleurs De’Aaron Fox. « C’est une équipe plus jeune et elle défend tout-terrain, et elle pénètre dans notre raquette. Ils sont rentrés dans notre raquette trop souvent pour nous, et ensuite ils vont vers la ligne des lancers-francs. Lorsqu’ils ressortent, cela donne des tirs à 3-points beaucoup plus faciles. »

Ce qui reste en travers de la gorge de Mike Brown, ce sont les 27 balles perdues. Les Blazers inscrivent 33 points sur ces pertes de balles. « Leur pression sur le ballon et leurs qualités physiques nous ont fait nous précipiter » constate le coach des Kings. « Nous ne pouvons pas perdre des ballons comme nous l’avons fait. Face à leur pression, on a trop tenté de choses risquées, et ils nous ont sortis de notre rythme. Le mérite en revient à Portland, mais je pense que nos gars n’ont pas fait du bon travail aujourd’hui. Physiquement, ils ont joué à un niveau plus élevé que le nôtre et cela nous a mis sur la défensive. Plus nous étions sur nos talons, plus ils prenaient confiance en eux ».

Même si ce n’est qu’un match de présaison, Mike Brown espère que ses joueurs auront retenu la leçon. « Nous ne pouvons pas l’ignorer… Nous ne pouvons pas ignorer à quel point ils ont joué dur ce soir par rapport à nous et nous ne pouvons pas ignorer les 27 pertes de balle parce que beaucoup d’entre elles venaient de nos propres erreurs. Nous ne pouvons pas ignorer notre incapacité à les empêcher de pénétrer dans la peinture. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.