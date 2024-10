Les Grizzlies veulent rappuyer à fond sur l’accélérateur

Victorieux (sans Ja Morant, touché à la cheville) des Bulls (124-121) la nuit dernière, pour leur troisième match de présaison, les Grizzlies ont mis l’accent sur le rythme. Après la première rencontre gagnée face aux Mavericks, Desmond Bane a ainsi mis de longues minutes à reprendre son souffle dans les vestiaires.

« On l’a tous senti aujourd’hui » avait-il ainsi expliqué à The Athletic. « Et vous allez le voir dès le premier jour, on va jouer très, très vite. »

Évidemment, c’est le retour de Ja Morant qui permet à Memphis de rappuyer sur l’accélérateur. En 2021/22 puis 2022/23, l’équipe était ainsi dans le Top 5 des franchises qui jouaient le plus vite en NBA. De quoi lui permettre de dépasser par deux fois la barre des 50 victoires en saison régulière…

Un meneur à recruter ?

Sans son dragster, le club était tombé à la 16e place en termes de rythme la saison passée, mais ça va changer.

« La question est de savoir comment nous convertissons tout ça, qu’il s’agisse des stops, des rebonds, des pertes de balle, même des paniers réussis », explique Taylor Jenkins. « C’est notre capacité à remonter le ballon plus vite alors que, l’an passé, on a essayé un style d’attaque où les positions étaient moins figées. Nous allons encore essayer de le faire, mais il y a des choses que nous avons étudiées et pratiquées, pour passer de la défense à l’attaque. Le rythme est une question de chiffres, mais c’est surtout une question de mentalité ».

Le trio Ja Morant – Marcus Smart – Desmond Bane va ainsi être chargé de relancer en permanence, et va donc devoir être en forme pour tenir toute la saison régulière. D’autant qu’il manque sans doute une rotation depuis la retraite surprise de Derrick Rose, Yuki Kawamura et Scotty Pippen Jr. étant encore un peu « verts ».