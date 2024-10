Six ans après, Elfrid Payton constate l’évolution des Pelicans

Le destin fait parfois bien les choses. Elfrid Payton ne se serait peut-être ainsi jamais retrouvé aux Pelicans six ans après son précédent passage en Louisiane si Willie Green n’avait pas embrassé une carrière de coach. Les deux ont appris à se connaître il y a dix ans à Orlando.

Le premier débutait sa carrière en NBA, le second terminait la sienne, et avait ainsi été marqué par les qualités de son jeune coéquipier. Dix ans plus tard, Willie Green est désormais coach tandis qu’Elfrid Payton cherche à relancer sa carrière en NBA. Le coach n’a pas oublié le joueur qu’il avait découvert à cette époque.

« Il a été un leader depuis le début, et il l’est toujours. Il apprenait très vite les choses. Il jouait avec dureté, il impliquait ses coéquipiers. C’est aussi un très bon défenseur. Il a beaucoup d’un futur coach en lui », a ainsi glissé Willie Green au sujet du meneur de jeu trentenaire, en lice pour le poste de troisième meneur derrière Dejounte Murray et Jose Alvarado.

Sept passes en 12 minutes pour sa reprise

La relation forgée à l’époque a été un coup de pouce inestimable pour Elfrid Payton qui n’avait plus joué en NBA depuis deux ans, et a dû passer par la G-League la saison dernière pour se refaire une santé et montrer qu’il avait toujours le niveau.

Son premier match de présaison face à Miami a donc été comme une délivrance avec 12 minutes de jeu qui lui ont permis de distribuer 7 passes décisives. Forcément, le meneur a également été invité à évoquer cette spécificité.

« Je ne pensais pas qu’il deviendrait coach, mais d’un côté je ne suis pas surpris si l’on peut dire », a pour sa part confié Elfrid Payton. « Beaucoup de gars dans l’équipe ne savaient pas qu’on avait joué ensemble ».

Une équipe arrivée à maturité ?

Depuis son arrivée aux Pelicans, le meneur a également pu constater l’évolution de la franchise, six ans après son premier passage. En 2018/19, il avait sans doute réalisé sa meilleure saison avec notamment deux triple-double de suite, six au total sur 46 matchs disputés cette saison là.

Il reste deuxième dans ce classement dans l’histoire de la franchise, derrière Chris Paul. C’est également la saison où les Pels étaient en plein flou après la demande d’échange d’Anthony Davis.

Six ans plus tard, la franchise de Louisiane peut être fière du chemin accompli. Après avoir progressé de façon linéaire ces dernières saisons, New Orleans serait en mesure de se frotter aux gros poissons de la ligue cette saison d’après Elfrid Payton.

« De toute évidence, ils vont de l’avant. Ils ont beaucoup de bons éléments ici. Je pense qu’ils seront une menace à l’Ouest, c’est certain », a-t-il ajouté. « Ces gars sont vraiment talentueux. Il y a beaucoup de talent sur le terrain. Zion Williamson, tout le monde sait ce qu’il fait. Brandon Ingram est vraiment bon. CJ McCollum peut scorer de n’importe où. D’autres gars comme Jordan Hawkins, Trey Murphy aussi. Il y a beaucoup de gars qui peuvent avoir un impact sur la victoire ».

Il restera un dernier match de présaison aux Pelicans pour se préparer et à Elfrid Payton pour convaincre ce mardi du côté de Houston.