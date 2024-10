Lonzo Ball dans les starting-blocks

Après un faux départ, lié au Covid, Lonzo Ball devrait bien effectuer son grand retour sur un terrain pendant la présaison. Selon le Chicago Tribune, le meneur des Bulls n’a subi aucune rechute, et le projet est de le faire jouer deux des trois derniers matches de préparation. C’est lui-même qui l’a confirmé dans un podcast.

« C’est prévu que je ne joue pas les deux premiers matches, et que je joue les deux derniers. Peut-être deux des trois derniers » explique l’ancien meneur des Lakers et des Pelicans. Un coup d’oeil sur le calendrier des Bulls nous apprend que Ball pourrait donc être en tenue lundi soir face aux Bucks, ou mercredi contre les Wolves. Rappelons qu’il n’a plus foulé un parquet depuis janvier 2022 !

De la confiance dans les mouvements

Il reste donc quelques jours à patienter, et la bonne nouvelle, c’est que Ball assure qu’il est en pleine forme. « Pour l’instant, le genou va bien, tout va bien, et je suis impatient de vivre la suite » explique-t-il. « Je me sens de mieux, j’ai confiance dans les mouvements et la travail que j’effectue ».

Cette semaine, Billy Donovan avait prévenu qu’il resterait très prudent avec son meneur de jeu, et ce, pendant toute la saison. « Il est très réaliste quant à son état physique », avait expliqué le coach de Chicago. « Nous devons trouver un moyen pour lui de prolonger sa carrière en montrant qu’il peut être un joueur productif. Je pense aussi qu’il comprend que, du point de vue du nombre de minutes, ce ne sera pas ce qu’il a connu à la Nouvelle-Orléans ou même ce qu’il a connu lors de sa première année à Chicago. Il doit trouver un moyen d’essayer de se faire une bonne place. Il va devoir montrer qu’il est capable de le faire tout au long de la saison, mais peut-être qu’il ne jouera pas 82 matches. Peut-être en jouera-t-il 65. »