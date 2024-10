Le All-Star Game 2025 va dépoussiérer l’Oracle Arena

En 2025, le All-Star Game se déroulera au Chase Center de San Francisco, l’antre des Warriors, mais les nostalgiques de l’Oracle Arena vont être comblés puisque les organisateurs ont décidé d’inclure l’Oracle Arena dans les festivités. Aujourd’hui appelée Oakland Arena, l’ancienne salle de Golden State sera mise à contribution le vendredi 14 février pour le All-Star Celebrity Game et les entraînements des deux équipes. Le lendemain, c’est la rencontre NBA HBCU Classic qui s’y déroulera.

« Nous nous efforçons d’organiser le plus grand nombre d’événements possible dans Baie de San Francisco », a déclaré Kelly Flatow, vice-présidente de la NBA. « L’Oakland Arena était une destination idéale pour cela, nous sommes donc ravis d’être au Chase Center mais aussi à l’Oakland Arena. » Par ailleurs, d’autres événements, tels que l’Ultimate Fan Experience et divers concerts, se tiendront au Moscone Center et au Pier 48 à San Francisco.

Stephen Curry aimerait y rejouer…

Antre des Warriors de 1971 à 2019, l’ancienne Oracle Arena a fait ses adieux à la NBA, sur une défaite de Golden State, lors du Game 6 des Finals 2019 face aux Raptors. Nostalgique du lieu et de l’ambiance, Stephen Curry avait confié, il y a un an, qu’il serait favorable à ce que les dirigeants y organisent une rencontre.

« Nous devrions rejouer un match là-bas avant que tout ne soit terminé, juste pour se rappeler du bon vieux temps », avait-il confié. « J’adorerais vraiment… J’ai toujours été un grand partisan du : ‘Allons juste rejouer un match de saison régulière là-bas’, simplement pour retrouver des flashs du passé. L’Oracle Arena d’Oakland fait (et fera) toujours partie de notre histoire. C’est une partie de moi et de mon expérience, avec tous les souvenirs qui s’y sont créés. »