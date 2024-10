En s’imposant lors du Game 1 des Finals après avoir compté jusqu’à 18 points de retard dans le deuxième quart-temps, les Minnesota Lynx ont égalé un record de la ligue. Mieux, jamais aucune équipe n’avait encore réussi à l’emporter en étant menée de 15 points ou plus dans les cinq dernières minutes d’un match en WNBA : 0-183…

« Ça définit bien notre équipe, d’être capable de traverser les périodes difficiles » explique Cheryl Reeve, la coach des Lynx. « C’est ce dont on parle : il faut avoir la dureté mentale et la résilience. Il faut regarder vers l’intérieur, ne pas blâmer les autres et se donner confiance les uns aux autres. Et c’est ce que nous avons fait. »

Grignoter l’avance

Dépassées par Jonquel Jones et ses coéquipières dans le premier quart-temps, les Lynx avaient déjà redressé la barre en deuxième quart-temps, avant de reprendre un nouvel éclat dans le quatrième quart-temps.

« C’est quelque chose dont nous parlions, faire trois stops consécutifs, revenir petit à petit » décrit Napheesa Collier. « Nous ne pensions pas à l’écart de points, mais plutôt à la possession dont nous avions besoin pour faire un stop et marquer un panier. C’est ce dont nous avons parlé à la mi-temps. »

Paradoxalement, on le sait, il est souvent plus facile de jouer en étant le chasseur que le chassé. Largement en tête très tôt dans le match, le New York Liberty s’est ainsi mis à jouer pour conserver son avance, et ne pas perdre, quand les Lynx jetaient toutes leurs forces dans la bataille pour tenter de réussir un exploit.

Les vieux démons de Breanna Stewart et du Liberty

« Nous ne pouvons pas jouer pour ne pas perdre mais je pense que nous avons pourtant commencé à jouer un peu [comme ça] », reconnait Sabrina Ionescu. « Nous avions beaucoup d’avance, nous regardions l’horloge et il semble que nous ayons un peu levé le pied de l’accélérateur. Et cela nous a coûté cher en fin de match ».

Breanna Stewart a pourtant eu plusieurs occasions d’empêcher le hold-up mais elle a raté le panier qui aurait donné la victoire à son équipe à la fin du quatrième quart-temps, puis celui de l’égalisation en prolongation.

« Je veux prendre ces tirs », réagit-elle après son 6/21. « Connaître mes coéquipières et savoir que tout le monde a confiance en moi, c’est important. Il s’agit de tourner la page tout en m’assurant d’être agressive à chaque fois que je suis sur le terrain. Même si évidemment, en tant que joueuse, c’est très frustrant ».

Pas le temps de trop tergiverser de toute façon avec un Game 2 que le Liberty ne peut pas perdre, dimanche (21h00, heure française). Car ensuite, la série (au meilleur des cinq matchs) bascule dans le Minnesota…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.