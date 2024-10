Jalen Green récolte les fruits de ses heures supplémentaires

En mars dernier, les Rockets tournaient à plein régime en enchaînant les victoires et en relançant l’intérêt de la course au « play-in » avec 13 succès en 15 matchs, dont une série de 11 victoires de rang. Fort de cette expérience très positive, la jeune troupe de Houston compte bien de nouveau jouer les trouble-fêtes dans la conférence Ouest. Avec un Jalen Green particulièrement remonté pour sa quatrième rentrée en NBA.

« Ça va être plus facile de reprendre là où on s’était arrêté l’an passé », déclare-t-il dans le Houston Chronicle. « Mais je veux être capable de contribuer au succès de l’équipe, en dehors du scoring. C’est-à-dire en défense, aux rebonds… »

À vrai dire, tout aurait commencé en décembre. Quand les jeunes Rockets ont pris l’habitude de se retrouver à 8h chaque matin (quand ils sont à la maison) au centre d’entraînement, pour bosser leur jeu et même in fine organiser des sessions vidéos improvisées avec les assistants alors sur le pont, pour débriefer les matchs et se focaliser sur certaines actions clés.

Cette routine matinale a démarré pour Jalen Green alors que Cam Whitmore, Nate Williams et Tari Eason, ses jeunes coéquipiers en manque de terrain, ou de retour de blessure, commençaient également à prendre cette bonne habitude. « Oh, Jalen est un bosseur ! », confirme Ime Udoka. « On savait qu’il allait être récompensé de ses efforts. »

Savoir mieux lire les situations

Et pour cause, en mars dernier, avec près de 28 points de moyenne à 49% aux tirs et 41% à 3-points, plus 6 rebonds et 4 passes, il a été le leader de Rockets lancés pleine balle.

« Il y a eu beaucoup de sessions vidéos, de discussions en un-contre-un avec Coach Ivey », reprend Ime Udoka. « Jalen a eu beaucoup plus de choses à gérer qu’auparavant la saison passée. Il est avant tout un porteur du ballon qui peut créer des tirs, notamment en allant vers le cercle. Mais il ratait beaucoup d’opportunités de tirs. Je pense que c’était bien pour lui de le voir à l’analyse vidéo pour faire les bonnes lectures dans le jeu. Quand faire un pas en arrière et servir l’intérieur ou quand aller de l’avant et finir au cercle. Parfois, ça prend un peu de temps. »

Déjà dans sa quatrième saison NBA à seulement 22 ans, Jalen Green a déjà prouvé qu’il pouvait être un redoutable scoreur à 20 points de moyenne en carrière. Maintenant, il veut démontrer qu’il peut faire davantage, à savoir faire gagner ses Rockets.

« Ces entraînements supplémentaires étaient nécessaires pour moi car j’avais beaucoup à apprendre l’année dernière », conclutJalen Green. « Ime m’a demandé de faire certains trucs que je ne faisais pas forcément avant. Évidemment, ça prend un peu de temps mais j’ai beaucoup bossé avec les coachs et on a trouvé la solution. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.6 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 Total 225 33 42.1 33.7 79.4 0.5 3.6 4.2 3.3 1.6 0.8 2.3 0.3 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.