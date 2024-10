Signé pour un contrat courte durée, d’un an seulement, à hauteur de 3 millions de dollars, Tyus Jones a accepté ce « petit » salaire car, après huit saisons à jouer les doublures dans son Minnesota natal et à Memphis, il va tout simplement devenir titulaire… chez un prétendant au titre à Phoenix !

Auteur de sa meilleure saison en carrière l’an passé, avec 12 points et 7 passes de moyenne dans le marasme ambiant des Wizards, où il émargeait à plus de 14 millions de dollars la saison, il a gardé le sourire en sachant qu’il pourra gaver de bons ballons, soir après soir, des All-Stars comme Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

Le roi du ratio « passes / balles perdues »

« Avec notre « Big Three », tout le monde connait leur jeu. Si tu es fan de basket, tu sais comment ils jouent et comment ils aiment jouer », explique-t-il sur Sportskeeda. « Pour moi, il s’agit d’apprendre les nuances de leur jeu et d’apprendre à bien communiquer avec eux, histoire d’être sûr d’être sur la même longueur d’onde. Ce sont des joueurs d’élite donc il faut les comprendre du mieux possible pour leur rendre la tâche facile. »

Meilleur meneur de la ligue au ratio « passes – balles perdues » depuis 2019, Tyus Jones arrive dans l’Arizona avec un rôle taillé sur mesure : il lui faudra mettre en place les systèmes de jeu, censés mettre en valeur les trois pistoleros des Suns.

« C’est un titre dont je suis fier. Mais ce n’est pas tant le ratio que de ne pas perdre le ballon. C’est surtout sur ça que je me concentre. Je veux donner le maximum de possessions de qualité à mon équipe. Parce que tout part du meneur. Évidemment, plus je fais de passes, mieux c’est. Mais je préfère encore ne pas perdre le ballon et donner de bonnes possessions à l’équipe la majorité du temps. »

Enfin chez un prétendant !

Alors que Jusuf Nurkic est censé compenser défensivement dans la peinture, Tyus Jones aura lui aussi pour mission de complémenter au mieux les trois stars qu’il aura également à alimenter en bons ballons en attaque.

« Le spacing et leur force d’attraction vont faire bouger les défenses. Ils demandent beaucoup d’attention donc on va devoir bien respecter notre spacing et s’assurer qu’on bouge dans les bons timings pour couper au bon moment. On doit être sur la même longueur d’onde. Mais avec la force de frappe offensive qu’on a, on devrait être capable de générer des tirs ouverts. »

À part pour une demi-finale de conférence avec les Grizzlies en 2022, Tyus Jones n’a jamais passé le premier tour des playoffs durant sa carrière. Pour son dixième tour de piste en NBA, il va enfin démarrer une saison au sein d’une écurie capable d’aller au bout.

« Ça veut dire beaucoup. C’est une superbe opportunité pour moi d’être dans une grande équipe. C’est pour ça qu’on bosse. On veut gagner le titre donc de venir chez un prétendant, c’est ce que tout le monde recherche. J’espère qu’on pourra jouer des matchs importants et des matchs pour aller chercher le titre. »

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.2 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.5 1.6 4.4 0.7 0.9 0.9 0.1 7.5 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.4 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 Total 601 20 44.5 36.7 81.3 0.3 1.7 2.0 4.3 0.8 1.0 0.8 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.