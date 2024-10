Kawhi Leonard cherche comment éviter de toujours revivre le même scénario

La saison régulière n’a pas encore commencé et on sait que Kawhi Leonard est déjà gêné par son genou droit. Il souffre d’une inflammation et n’a pas pu, dans un premier temps, s’entraîner normalement. Ce qui avait le don d’inquiéter les fans des Clippers. Par la suite, il a été rassurant et continue de l’être.

« Je me sens bien. Je prends mon temps pour me renforcer et être prêt », indique-t-il. « On prend les choses doucement, au jour le jour. Pour les back-to-back, on verra ça quand on en parlera. »

La question va se poser alors que Kawhi Leonard sort de sa saison la plus pleine depuis 2016/17, avec 68 matches joués. Il avait manqué les huit dernières rencontres, puis une grande partie du premier tour des playoffs face aux Mavericks. Encore une déception en playoffs, après celle de 2023, où il avait seulement tenu deux matches…

Comment ne pas craquer physiquement en playoffs ?

Rassurer en saison régulière, l’ancien de Toronto l’a fait, certes un peu forcé par les nouvelles règles contre le « load management ». Mais pas en playoffs, quand ça compte vraiment.

« Je travaille pour ça. Je veux gagner le titre et je ne suis pas là pour seulement essayer de jouer 82 matches », explique-t-il. « J’essaie de gagner même si jouer le plus possible est une obligation pour moi. Mais ça n’a pas fonctionné depuis deux ans, donc on verra. »

Comme il a glissé que ce problème pourrait se poser jusqu’à la fin de sa carrière, la gestion de cette inflammation sera capitale pour le joueur de 33 ans. Le double MVP des Finals va devoir faire avec les diagnostics.

« Ce n’est pas vraiment une question de sensation, il s’agit davantage d’écouter les médecins et de voir ce que je peux faire pour éviter ce que j’ai fait. Car j’ai fait beaucoup de choses qui m’ont probablement amené là où je suis maintenant », constate l’ailier. « On doit contrôler ce qui peut l’être. La saison passée, je faisais probablement partie du Top 5 en termes de kilomètres parcourus par match, ou du Top 10 (31e d’après les chiffres de la ligue) et c’était après ma blessure pendant les playoffs 2023. Donc on doit vérifier si c’est bénéfique pour moi. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.