Playoffs WNBA | Explication musclée entre Cheryl Reeve et les joueuses du Sun

Menées 1-0, les joueuses du Lynx ont inversé la tendance, en demi-finale face au Sun, en remportant les deux rencontres suivantes, afin de s’offrir une balle de match pour rejoindre les Finals. Et si la coach de Minnesota, Cheryl Reeve, avait été le détonateur de cette révolte ?

Non pas forcément sur le plan tactique mais avec son attitude après la défaite dans le Game 1. Tout s’était joué dans les dernières secondes, avec un panier décisif d’Alyssa Thomas, qui n’avait pas caché sa joie. Dans la foulée, Napheesa Collier n’avait pas réussi à égaliser à 3-pts.

Après cette victoire de Connecticut, Cheryl Reeve n’a pas hésité, indique The Athletic, à aller s’accrocher avec les joueuses du Sun près de leur vestiaire ! La coach n’a apprécié la joie de son adversaire après le buzzer final et a, d’après nos confrères, « foncé » vers les joueuses, si bien que la sécurité de la salle a été obligée d’intervenir.

Ça n’a pas été plus loin et d’ailleurs, en étant au courant de l’incident, la WNBA n’a pas communiqué dessus ensuite. Ni Stephanie White. « C’était il y a une semaine, je n’ai rien à dire là-dessus », écarte la coach du Sun, pas présente au moment des faits.

Pour confirmer l’incident sans en dire trop, la principale intéressée – quadruple coach de l’année et quatre fois championne WNBA – a simplement expliqué que, « comme les joueuses », il y a des « gens très compétitifs ». Et outre l’enjeu de cette série et le fait que les deux équipes sont très proches, la tension est montée d’un cran dans le Game 2 et dans le Game 3, avec quelques accrochages ici ou là.