Ja Morant et Desmond Bane sont prévenus : il va falloir défendre !

Ce n’est pas parce que les Grizzlies possèdent dans leur effectif deux anciens vainqueurs du trophée de Défenseur de l’année, que les autres doivent se contenter de les regarder… C’est peu ou prou ce qu’a dit Taylor Jenkins à Ja Morant et Desmond Bane. Les deux vont devoir franchir un cap en défense, et ils sont donc prévenus.

« Il s’agit d’être totalement franc avec eux. Ils portent évidemment une grande responsabilité sur le plan offensif pour nous, mais ils ont vu suffisamment de vidéos au fil des ans. Il s’agit simplement d’avoir une conversation honnête sur la direction que nous prenons aujourd’hui. Si nous voulons que cette équipe aille de l’avant, nous allons demander à tout le monde d’être sur la même longueur d’onde et d’adopter un style collectif sur le plan offensif. Nous avons besoin de la même chose du côté défensif ».

Ne pas prendre de pincettes

La défense a toujours été l’un des points forts de l’équipe, depuis l’époque du « Grit & Grind« . Mais à l’époque, il y avait une flopée de très bons défenseurs, et pas uniquement deux. Et les leaders, comme Mike Conley et Marc Gasol, montraient l’exemple.

« J’ai adoré ça » assure Desmond Bane à propos de la mise en garde de son coach. « Nous sommes à un stade de notre carrière où il n’est pas nécessaire de prendre des pincettes. Nous essayons de faire quelque chose de spécial et ce n’est pas facile. En tant que leaders, joueurs (et) entraîneurs, il faut être direct. »

Marcus Smart y croit

Pour Desmond Bane, le retour de Ja Morant va lui permettre de se consacrer davantage à la défense. « Le simple fait de me soulager d’un peu de poids sur le plan offensif me donnera plus d’énergie pour faire d’autres choses sur le terrain. Et la défense est en tête de liste. »

Pour Marcus Smart, il n’y a pas de souci à se faire, les Grizzlies feront partie des meilleures défenses du pays. « Je pense qu’on sera au sommet. Je ne sais pas exactement à quelle place, mais on y sera. »