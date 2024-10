Malgré deux saisons de suite en playoffs, le Dream se sépare de sa coach

La valse des coaches a commencé en WNBA, et après Teresa Weatherspoon à Chicago et Curt Miller aux Sparks, c’est au tour de Tanisha Wright de prendre la porte à Atlanta.

En place depuis trois saisons, elle restait sur deux qualifications d’affilée en playoffs. À l’arrivée, un « sweep » (2-0) face aux Wings en 2023, puis contre le Liberty en 2024, et ça n’avait évidemment rien de honteux.

« C’est une décision difficile à prendre. Tanisha a joué un rôle important dans nos efforts pour reconstruire le Dream », a déclaré Dan Padover, le vice-président et GM du Dream. « Nous tenons à la remercier pour son travail et son dévouement au Dream au cours des trois dernières saisons et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. À ce stade, nous pensons qu’un changement est nécessaire pour mener nos joueuses et notre franchise vers le prochain chapitre de nos efforts pour devenir une équipe de premier plan. »

En clair, Tanisha Wright n’était pas la technicienne idéale pour aider le Dream, coincé dans le ventre mou de la WNBA, à franchir un cap, et donc un tour de playoffs.

Cette saison, l’équipe de Tina Charles a encore terminé avec un bilan négatif (15v-25d) mais dans une ligue à 12 équipes, c’est suffisant pour accrocher les playoffs. En fait, cela fait six ans que le Dream n’a pas eu un bilan positif.