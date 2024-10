Brittney Griner rejoint à son tour la ligue de 3×3 « Unrivaled »

Créée à l’initiative de Breanna Stewart et Napheesa Collier, la ligue de 3×3 « Unrivaled » va connaître sa première édition en janvier 2025, du côté de Miami.

L’idée est ainsi de créer une « deuxième saison » dans l’année pour les joueuses WNBA, comme alternative aux championnats européens, pour leur permettre de rester à temps plein aux États-Unis. Comme il n’y aura que 30 joueuses, réparties dans six équipes, dans cette nouvelle ligue, les fondatrices promettent « le salaire moyen (250 000 dollars) le plus élevé de l’histoire des ligues du sport professionnel féminin ».

Avec le soutien des footballeuses Megan Rapinoe et Alex Morgan, Steve Nash, Carmelo Anthony, le coach de Connecticut Geno Auriemma, l’acteur Ashton Kutcher ou les anciens présidents de ESPN et de Turner, John Skipper et David Levy, l’argument a de quoi convaincre, et c’est désormais Brittney Griner qui rejoint l’aventure.

La triple championne olympique (2016, 2021 et 2024) est ainsi la 24e joueuse (sur 30) à s’engager avec la ligue, après Breanna Stewart et Napheesa Collier donc, mais aussi Chelsea Gray, Arike Ogunbowale, Jewell Loyd, Kelsey Plum, Rhyne Howard, Kahleah Copper, Jackie Young, Angel Reese, Dearica Hamby, Kayla McBride, Marina Mabrey, Satou Sabally, Allisha Gray, Natasha Cloud, Skylar Diggins-Smith, Rickea Jackson, Courtney Vandersloot, Brittney Sykes, Shakira Austin, DiJonai Carrington et Tiffany Hayes.

Paige Bueckers rejoindra de son côté la ligue lorsqu’elle intègrera le monde professionnel. Pas de Caitlin Clark par contre, qui préfère couper un peu du basket avant la prochaine saison WNBA.