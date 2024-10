A’ja Wilson et les Aces vont essayer de renverser le Liberty… et l’histoire

En NBA, jamais aucune équipe n’a remporté une série de playoffs après été menée 0-3 et, en WNBA, jamais aucune équipe n’a remporté une série de playoffs après avoir été menée 0-2…

Après leurs deux défaites à New York, les Aces de la MVP A’ja Wilson sont donc face à l’histoire !

« J’aime être dans les livres d’histoire, alors autant essayer d’être les premières à le faire », s’amuse Chelsea Gray pour se motiver. « Ça doit être notre mentalité. »

Désormais, les doubles championnes en titre n’ont de toute façon plus le droit à l’erreur puisque la moindre défaite enverrait le Liberty en Finals. La bonne nouvelle, c’est que la série bascule désormais dans le Nevada, avec les deux prochains matchs à Las Vegas. Et que la troupe de Becky Hammon n’était pas loin de remporter le Game 2.

La nature humaine en jeu ?

La mauvaise nouvelle, c’est que les absences défensives ont encore été trop nombreuses, et que l’ancienne assistante de Gregg Popovich a dû se retenir d’appeler des temps-morts, pour ne pas trop hurler sur ses joueuses.

« Je n’étais pas furieuse contre les arbitres, ni contre le New York Liberty » a-t-elle expliqué. « J’étais furieuse contre nous, par rapport au nombre de layups qu’on a laissés. C’était déjà un problème lors du Game 1, et c’était encore le cas lors du Game 2. Et si ça l’est encore lors du Game 3, elles vont gagner. Parce qu’elles sont fortes. »

Sur les deux premiers matchs, Sabrina Ionescu et ses coéquipières ont en effet réussi à provoquer les « matchups » qu’elles voulaient, notamment pour obtenir des bons tirs dans la raquette. Sur le Game 2, elles ont ainsi inscrit 44 points près du cercle, alors que A’ja Wilson et les Aces étaient collectivement limitées à 24 points dans la raquette.

« Nous étions la meilleure équipe l’année dernière. Elles ont été la meilleure équipe cette année. Parce qu’elles ont construit des habitudes, qu’elles avaient cette motivation toute la saison, une attention aux détails énorme » conclut Becky Hammon. « Très franchement, nous n’avons pas eu cette motivation. Nous l’avons trouvé le mois dernier. Mais la sensation était différente dès le début [de cette série]. C’est pour cela qu’il est difficile de faire le « three-peat ». Toute la ligue est en colère depuis huit mois – mes joueuses sont dans des publicités, ceci et cela. Et elles sont des célébrités. Elles sont distraites. C’est pour ça que c’est difficile. La nature humaine est distrayante ».