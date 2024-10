Le vibrant hommage de Masai Ujiri à Dikembe Mutombo

La nouvelle du décès de Dikembe Mutombo a frappé la NBA en plein coeur, le jour de la rentrée des classes pour la plupart des franchises. Et c’est sans doute Masai Ujiri qui a pris le choc le plus rude.

Le dirigeant nigérian des Raptors a ainsi tenu à rendre hommage à son mentor, en conférence de presse, même si les mots avaient du mal à se frayer un chemin entre les larmes…

« J’ai juste entendu l’info sur… Je ne sais pas pourquoi je fais ça… J’ai juste entendu l’info sur Dikembe Mutombo et c’est vraiment dur à croire. C’est dur pour nous de nous retrouver sans ce gars. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dikembe Mutombo représente pour moi… Wow… Je suis désolé, c’est compliqué, mais je dois le dire. »

« Il était immense mais son coeur était encore plus immense »

« Ce gars, il a fait de nous ce que nous sommes. Ce gars est un géant, une personne incroyable. Qui sommes-nous sans Dikembe Mutombo ? C’est impossible. Je suis allé dans la ville d’origine de Dikembe Mutombo avec lui, je suis allé dans son hôpital, vous ne pouvez pas comprendre ce que ce gars représente pour le monde. Et maintenant, il est parti, il nous a quittés. Je n’ai pas de mot, pour sa famille, pour Mama Rose (sa femme), pour ses enfants… Ce gars était le plus grand géant qu’on puisse trouver, avec un cœur encore plus énorme. Je sais qu’il va pouvoir se reposer et que sa famille s’en sortira mais il a fait tellement, pour nous, pour le continent africain, pour les siens. »

« Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il a apporté à la jeunesse du continent, ni ce qu’il a fait pour moi dans ma carrière. Il m’a pris sous son aile à Denver et m’a fait grandir comme personne. Et maintenant il est parti, il nous a quittés. La façon dont il a traité ma famille, mes enfants. Il a touché tout le monde. Il était immense mais son coeur était encore plus immense. Aujourd’hui, ce n’est pas un bon jour. Pas un bon jour pour le sport, pour nous en Afrique. Mais on va le célébrer, et le faire en grand. Il a tracé une route pour nous et peu de gens peuvent faire ça. Je suis fier d’avoir connu Dikembe Mutombo, je suis fier d’avoir travaillé avec lui, je suis fier qu’il ait été mon mentor, je suis fier d’avoir fait beaucoup de choses à ses côtés, d’avoir beaucoup voyagé en Afrique avec lui. Cette nouvelle fait mal. Je ne voulais pas plomber la journée mais cette nouvelle fait vraiment très mal. »