Derrick Rose va-t-il rester dans le giron des Grizzlies ?

Alors que les hommages se sont multipliés aux quatre coins de la planète basket suite au décès de Dikembe Mutombo, les Grizzlies ont pour leur part profité de leur « Media Day » pour tirer leur chapeau à Derrick Rose, qui a annoncé sa retraite la semaine dernière, alors qu’il avait encore un an de contrat à honorer à Memphis. Tous ont mis en avant sa carrière, l’héritage qu’il a laissé à la NBA, mais aussi l’homme.

Alors qu’il devait partager la mène avec Ja Morant et Derrick Rose, Marcus Smart a tenu à le remercier pour l’ensemble de son œuvre la saison dernière à ses côtés.

« Tout d’abord, ça a été dur à entendre que Derrick allait prendre sa retraite. Quand on sait tout ce qu’il a apporté à ce jeu, à cette ligue et à nous pour le temps que nous avons le privilège de passer avec lui. Il a été très très influent pour nous. On est conscient de tout ça, on le chérit, et on dit merci à Derrick », a-t-il déclaré.

Toujours proche de Memphis ?

Le GM de la franchise, Zach Kleiman, a davantage évoqué l’aspect business pour sa part, mais n’a pas manqué l’occasion de saluer la classe de Derrick Rose dans le processus qui s’est très rapidement finalisé, le joueur ayant renoncé à l’intégralité de son salaire afin de pouvoir être libéré.

« En premier lieu, félicitations à Derrick Rose pour sa retraite. Je suis vraiment heureux que Derrick ait pu être avec nous pendant une saison », a-t-il souligné. « On a reçu un coup de fil, et c’était du classique à la Derrick. Je respecte complétement la personne qu’il est et la décision qu’il a choisi de prendre ».

Zach Kleiman n’a pas donné davantage de précisions sur un éventuel rôle que Derrick Rose pourrait occuper un jour au sein de sa franchise. Dans son hommage, Desmond Bane a quant à lui été un peu plus loin, suggérant que Derrick Rose pourrait rester dans le giron des Grizzlies.

« Il va nous manquer, mais il sera dans le coin. Il va rester autour de Memphis. Donc je suis heureux et super fier de lui. Et je suis aussi enthousiaste à l’idée de le revoir, et de pouvoir toujours être en mesure de bénéficier de ses conseils, sur telle ou telle chose », a glissé l’arrière de Memphis.

Derrick Rose Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 CHI 81 37 47.5 22.2 78.8 1.2 2.7 3.9 6.3 1.5 0.8 2.5 0.2 16.8 2009-10 CHI 78 37 48.9 26.7 76.6 0.8 2.9 3.8 6.0 1.2 0.7 2.8 0.4 20.8 2010-11 ★ CHI 81 37 44.5 33.2 85.8 1.0 3.1 4.1 7.7 1.7 1.1 3.4 0.6 25.0 2011-12 CHI 39 35 43.5 31.2 81.2 0.7 2.7 3.4 7.9 1.3 0.9 3.1 0.7 21.9 2013-14 CHI 10 31 35.4 34.0 84.4 0.9 2.3 3.2 4.3 1.5 0.5 3.4 0.1 15.9 2014-15 CHI 51 30 40.5 28.0 81.3 0.7 2.5 3.2 4.9 1.2 0.7 3.2 0.3 17.7 2015-16 CHI 66 32 42.7 29.3 79.3 0.7 2.7 3.4 4.7 1.3 0.7 2.7 0.2 16.4 2016-17 NYK 64 33 47.1 21.7 87.4 1.0 2.8 3.8 4.4 1.3 0.7 2.3 0.3 18.0 2017-18 * All Teams 25 17 43.5 23.3 87.0 0.5 0.9 1.4 1.5 0.6 0.3 1.4 0.2 8.4 2017-18 * CLE 16 19 43.9 25.0 85.4 0.6 1.2 1.8 1.6 0.9 0.2 1.8 0.3 9.8 2017-18 * MIN 9 12 42.6 16.7 100.0 0.3 0.3 0.7 1.2 0.2 0.4 0.8 0.0 5.8 2018-19 MIN 51 27 48.2 37.0 85.6 0.7 2.1 2.8 4.3 1.1 0.6 1.6 0.2 18.0 2019-20 DET 50 26 49.0 30.6 87.1 0.5 1.9 2.4 5.6 1.0 0.8 2.5 0.3 18.1 2020-21 * All Teams 50 26 47.0 38.8 86.6 0.4 2.2 2.6 4.2 1.1 1.0 1.6 0.4 14.7 2020-21 * NYK 35 27 48.7 41.1 88.3 0.4 2.5 2.9 4.2 1.1 0.9 1.4 0.4 14.9 2020-21 * DET 15 23 42.9 33.3 84.0 0.4 1.5 1.9 4.2 1.1 1.2 1.9 0.3 14.2 2021-22 NYK 26 25 44.5 40.2 96.8 0.8 2.2 3.0 4.0 0.6 0.9 1.5 0.5 12.0 2022-23 NYK 27 13 38.4 30.2 91.7 0.3 1.2 1.5 1.7 0.7 0.3 0.8 0.2 5.6 2023-24 MEM 24 17 46.1 36.6 88.9 0.3 1.6 1.9 3.3 0.9 0.3 1.3 0.1 8.0 Total 723 31 45.6 31.6 83.1 0.8 2.5 3.2 5.2 1.2 0.7 2.4 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.