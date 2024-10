Kevin Porter Jr. remercie les Clippers de lui offrir une seconde chance

Kevin Porter Jr savait que le « Media Day » des Clippers allait le mettre à l’épreuve, un peu moins d’un an après son éviction de la NBA. Accusé d’avoir étranglé son ancienne compagne, Kysre Gondrezick, peu avant le début de la dernière saison, il avait alors été envoyé à Oklahoma City, qui l’avait coupé dans la foulée.

Son comportement ayant déjà entraîné son départ de Cleveland, l’arrière de 24 ans aurait cette fois carrément pu sortir définitivement de la Grande Ligue, malgré son son potentiel évident. Mais après avoir évité la case prison, Kevin Porter Jr. a retrouvé le circuit en Grèce, au PAOK Salonique, pour terminer la saison 2023/2024, avant d’être à nouveau sollicité par la NBA, et les Clippers, enclins à lui offrir une seconde chance.

Une suspension à venir de la part de la NBA ?

« Je suis responsable de tout ce qui arrivera. La ligue fera ce qu’elle a à faire , et je suis prêt pour ça », a-t-il confié, alors que la NBA pourrait le suspendre. « Je dois apprendre, vivre certaines choses. Et j’ai l’impression qu’aujourd’hui, je suis la meilleure version de moi-même, donc tout va bien ».

En marge de son retour, Kevin Porter Jr. continue de suivre des séances de thérapie dans le cadre de sa peine. L’ancien pensionnaire d’USC sait en tout cas qu’il ne peut pas gâcher cette seconde chance.

« J’ai toujours cru en moi. Je connais ma vérité, donc je ne me suis pas découragé », a-t-il conclu. « C’est l’un des meilleurs jobs qu’un athlète peut demander dans le monde. J’ai vu tout ça m’être retiré. C’est quelque chose qui te remet en place, quand tu te demandes ce que tu veux faire du restant de ta vie. Donc je suis reconnaissant d’être de retour, et je vais faire tout mon possible pour rester aussi longtemps que possible ».

Kevin Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.4 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.2 0.4 15.6 2022-23 HOU 10 34 39.8 36.0 81.0 1.8 4.5 6.3 5.1 2.7 1.4 3.5 0.3 19.7 Total 147 29 42.2 35.3 70.2 0.7 3.3 4.0 4.8 2.6 1.0 2.8 0.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.