Phoenix, un lieu spécial pour Frank Kaminsky

« Si je fais ma place dans l’équipe, ce qui est clairement le meilleur scénario possible, je vais tout donner. » Frank Kaminsky est de retour à Phoenix. Certes, il n’est pas sûr de disputer la saison régulière dans l’Arizona car il sera en concurrence avec Mamadi Diakite et Moses Brown.

Mais l’essentiel est ailleurs pour celui qui sort d’une saison au Partizan Belgrade : une porte s’ouvre en NBA. Il faut maintenant la traverser.

« J’ai fait quelques tests pendant la free agency, avec plusieurs équipes et Phoenix fut la première. C’était une évidence car je suis tout près de la salle d’entraînement », rappelle celui qui habite dans l’Arizona. « Je me suis entraîné, ça s’est bien passé et on a commencé à parler d’une invitation au camp d’entraînement. J’en suis arrivé au point d’aller nulle part ailleurs. Je voulais rester ici. »

Il ne s’est jamais senti aussi bien qu’à Phoenix

Frank Kaminsky est totalement attaché à Phoenix, où il a joué 95 matches entre 2019 et 2022. « J’adore cet endroit, je ne peux pas le dire autrement », confirme-t-il en parlant d’amour et de confort dans cette ville. Il précise d’ailleurs que quand il est à l’aise « tout se déroule bien mieux que quand je ne le suis pas ». Ainsi, les mois qu’il a passés là-bas, « en allant jusqu’en Finals, étaient ceux où je me suis senti le mieux durant ma carrière NBA ».

Malheureusement pour lui, les blessures (au genou droit) ont plombé son aventure aux Suns. Il a mis plusieurs mois avant de retrouver ses sensations, ses passages à Atlanta et Houston ayant été sans saveur.

« La saison passée, surtout la seconde partie, ce fut la première année où je suis redevenu moi-même », confie-t-il en parlant de son année en Serbie. « J’avais de la confiance et c’est ma première intersaison où je n’ai pas de rééducation à faire. C’est marrant car c’est la première fois pour moi depuis ma première saison à Phoenix. »

Frank Kaminsky Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHA 81 21 41.0 33.7 73.0 0.9 3.3 4.1 1.2 1.6 0.5 0.7 0.5 7.5 2016-17 CHA 75 26 39.9 32.8 75.6 0.8 3.7 4.5 2.2 1.9 0.6 1.0 0.5 11.7 2017-18 CHA 79 23 42.9 38.0 79.9 0.6 3.1 3.7 1.6 1.2 0.5 0.8 0.2 11.1 2018-19 CHA 47 16 46.3 36.0 73.8 0.8 2.6 3.5 1.3 1.5 0.3 0.9 0.3 8.6 2019-20 PHX 39 20 45.0 33.1 67.8 0.9 3.6 4.5 1.9 1.9 0.4 1.0 0.3 9.7 2020-21 PHX 47 15 47.1 36.5 61.7 0.8 3.2 4.0 1.7 1.5 0.3 0.5 0.4 6.6 2021-22 PHX 9 20 54.5 33.3 90.0 1.2 3.3 4.6 1.4 1.6 0.9 0.6 0.8 10.6 2022-23 ATL 3 4 0.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 1.3 Total 380 21 42.9 34.8 74.5 0.8 3.3 4.0 1.6 1.6 0.4 0.8 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.