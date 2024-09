Revoilà Frank Kaminsky aux Suns

À quelques jours du « media day » et de l’ouverture du camp des Suns, on apprend le retour de Frank Kaminsky en Arizona. Selon PHNX Sports, il s’agit d’une simple invitation au camp, et l’ancien intérieur des Hornets sera en compétition avec plusieurs joueurs pour décrocher la 15e et dernière place de l’effectif.

La saison passée, Frank Kaminsky était en Europe, et plus précisément au Partizan Belgrade. En Euroleague, il avait tourné à 8.9 points, 3.4 rebonds et 1.6 passe de moyenne. Avant de traverser l’Atlantique après une saison passée entre les Hawks et les Rockets, il avait disputé trois saisons aux Suns pour, grosso modo, les mêmes stats : 8.2 points, 4.3 rebonds et 1.8 passe par match.

À Phoenix, il reste de la place sous les panneaux pour épauler Jusuf Nurkic et Mason Plumlee, et Frank Kaminsky sera en concurrence avec Boo Buie, Mamadi Diakite et Moses Wood pour la dernière place de l’effectif.

L’EFFECTIF DES SUNS EN 2024/25

Meneurs : Tyus Jones, Monte Morris, Damion Lee

Arrières/ailiers : Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen, Royce O’Neale, Josh Okogie, Ryan Dunn

Intérieurs : Jusuf Nurkic, Mason Plumlee, Bol Bol, Oso Ighodaro