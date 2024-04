Pour Frank Kaminsky, le basket est plus physique en Europe

Frappé par l’incroyable ambiance qui règne en Serbie, Frank Kaminsky a ainsi fait ses premiers pas avec le Partizan Belgrade, après une carrière NBA longue de 413 matches, surtout à Charlotte et Phoenix. Comment se passe l’intégration de l’intérieur ?

« Je m’adapte bien », répond-il à Eurohoops. « C’est facile pour moi car l’équipe me rend les choses faciles. Il y a des joueurs qui sont ici depuis des années, qui peuvent m’aider et répondre à mes questions. Le jeu est différent, mais j’apprends petit à petit. »

Comme Luka Doncic avant lui, puis Damian Lillard ensuite, l’ancien joueur des Suns estime que le jeu européen est plus difficile à dompter que celui en NBA.

« Ils ont raison. Le basket est plus physique ici. Il y a aussi des différences dans les règles, avec l’absence des trois secondes dans la raquette en défense. C’est donc plus compliqué de marquer. Je dois aussi penser de manière plus collective. Mais au fond, ça reste du basket. »

Voilà pourquoi l’expérience NBA n’est pas forcément un plus pour Frank Kaminsky, au moment de commencer une carrière en Euroleague.

« Peu importe le lieu de vos débuts ou votre lieu de naissance, si vous êtes un bon joueur, vous êtes un bon joueur. La NBA est une ligue très exigeante et les Européens y viennent et jouent très bien. Les Américains, comme moi, viennent en Europe aussi. On sait que le niveau est bon ici, que l’expérience est excellente. Si je parle de moi, cela m’offre une chance de jouer à nouveau, ce que je n’avais pas en NBA dernièrement. Ça a pesé dans ma décision. »

Frank Kaminsky Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHA 81 21 41.0 33.7 73.0 0.9 3.3 4.1 1.2 1.6 0.5 0.7 0.5 7.5 2016-17 CHA 75 26 39.9 32.8 75.6 0.8 3.7 4.5 2.2 1.9 0.6 1.0 0.5 11.7 2017-18 CHA 79 23 42.9 38.0 79.9 0.6 3.1 3.7 1.6 1.2 0.5 0.8 0.2 11.1 2018-19 CHA 47 16 46.3 36.0 73.8 0.8 2.6 3.5 1.3 1.5 0.3 0.9 0.3 8.6 2019-20 PHX 39 20 45.0 33.1 67.8 0.9 3.6 4.5 1.9 1.9 0.4 1.0 0.3 9.7 2020-21 PHX 47 15 47.1 36.5 61.7 0.8 3.2 4.0 1.7 1.5 0.3 0.5 0.4 6.6 2021-22 PHX 9 20 54.5 33.3 90.0 1.2 3.3 4.6 1.4 1.6 0.9 0.6 0.8 10.6 2022-23 ATL 3 4 0.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 1.3 Total 380 21 42.9 34.8 74.5 0.8 3.3 4.0 1.6 1.6 0.4 0.8 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.