Cooper Flagg fait grimper la fièvre à Duke

Le parcours de Cooper Flagg a été brillant jusque là, au point même de taper dans l’oeil des superstars de Team USA cet été. C’est donc tout naturellement qu’il s’est orienté vers la fac’ de Duke pour poursuivre son apprentissage dans l’optique de rejoindre la NBA dans un an. Sur le campus, il va à présent devoir gérer sa nouvelle cote de popularité et l’engouement qui grandit autour de lui, comme le « media day » a pu le confirmer.

On n’avait plus vu ça depuis Zion Williamson, et pour ce qui est de Jon Scheyer, qui était assistant de Mike Krzyzewski à l’époque, c’est également une grande nouveauté à gérer. Heureusement, le coach de Duke depuis deux ans est tombé sur une véritable pépite.

« Avec Cooper, je ne sais pas si nous avons déjà eu un jeune de 17 ans avec autant d’attention autour de lui, et beaucoup à juste titre », a glissé le coach de Duke. « Il faut voir la carrière qu’il a menée au lycée et ce qu’il a fait. Mais nous parlons de tout ce que nous pouvons contrôler et c’est ce sur quoi nous nous sommes concentrés. Cooper fait un travail remarquable en venant à l’entraînement et en travaillant tous les jours. Je ne pense pas qu’il aime que l’attention soit portée sur lui, pour être honnête. Je pense qu’il veut être comme les autres, c’est-à-dire qu’il ne se soucie pas de l’attention, mais qu’il veut gagner, qu’il veut être compétitif. Et il a très bien réussi à donner le ton ».

Ne penser qu’au basket

Devant les médias, le futur phénomène du basket américain a pour sa part livré sa solution pour gérer sa nouvelle vie : privilégier son rapport au basket pour se blinder face aux futures sollicitations qui vont pleuvoir.

« Je pense qu’au niveau de l’engouement et tout ce qui en découle, c’est quelque chose qu’on apprend à gérer. Pour moi, il s’agit juste de jouer au basket », a-t-il répondu. « Donc je suis enthousiaste à l’idée d’avancer avec notre équipe. On a un groupe de gars incroyables. Je dois encore apprendre à connaître l’équipe bien mieux. Pour ce qui est de la « hype », je suis simplement concentré sur le basket et la gagne chaque jour (…). On en revient un peu à la façon dont j’ai été élevé. Mes parents m’ont insufflé ça, juste à essayer de jouer dur à chaque possession, et toujours se donner à 100%, vraiment. Je pense que ça en revient vraiment à quel point j’aime jouer au basket, à quel point je veux gagner. Il s’agit avant tout de s’amuser ».

C’est aussi ce qui ressort de l’analyse de Jon Scheyer sur le peu qu’il a vu depuis que Cooper Flagg est arrivé sur le campus, un jeu homme déterminé, qui a soif de jouer et de vaincre.

« On voit un gars qui ne manque pas de régularité dans son aspect compétitif. Ce qui ressort pour nous, c’est de voir à quel point il travaille. Tous les jours, il a été là. Il s’est battu aussi dur qu’il pouvait. Pour moi, quand on fait l’étalage des qualités de chacun sur un terrain, sil faut voir à quel point il se donne à fond », a poursuivi le coach de Duke.

Le plan de route de l’an I

En attendant le 4 novembre, date de la reprise de la NCAA pour Duke, le technicien Scheyer a également une idée précise de la manière d’utiliser Cooper Flagg, à savoir pas seulement sur du tir extérieur, mais aussi sur de la création par exemple.

« Je pense que le domaine dans lequel il est plus avancé que je ne le pensais, c’est le tir. C’est un bon shooteur. Vous savez, il peut faire beaucoup d’autres choses. Mais je pense que les meilleurs joueurs que nous avons eus ici sont aussi bons à la création et peuvent se créer leur propre tir. Ils ne sont pas toujours là pour shooter. Il doit encore travailler sur ce point, mais j’ai été très impressionné par ses tirs. C’est un shooteur régulier ».

Autant de louanges qui vont paradoxalement contribuer à augmenter l’engouement autour de ce joueur en attendant ses premiers pas en NCAA, et pas seulement au niveau du campus de la fac de Duke, mais dans le monde entier !