Nando De Colo fait à son tour ses adieux aux Bleus

Après Nicolas Batum, c’est un autre cadre des Bleus qui fait ses adieux à l’Equipe de France. Comme pour l’ailier des Clippers, c’était attendu, les Jeux olympiques devant être la dernière compétition de Nando De Colo en sélection.

« Avoir représenté mon pays à travers mon sport a été et restera le plus grand des honneurs » écrit-il sur X/Twitter.

« Tu es, un jour, sélectionné en Équipe de France, tu portes ce maillot bleu qui fait tant rêver et tu ne souhaites qu’une chose : que cela soit une réussite pour que le jour où l’aventure s’arrête, tu puisses dire que tu y étais et que ton empreinte restera à jamais dans l’histoire de cette équipe. »

« De mes débuts en 2008 jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et cette médaille d’argent en passant, entre autres, par un titre de champion d’Europe, j’ai accepté différents rôles, car je me devais d’être au service de l’Équipe de France dans le but d’atteindre nos objectifs collectifs. »

Une pensée pour tout le monde

« Mon aventure en bleu n’a pas été de tout repos, mais si c’était à refaire, je le referais les yeux fermés, car ma carrière de basketteur n’aurait pas été aussi accomplie s’il n’y avait pas eu ces médailles avec l’Équipe de France ! »

« Tous mes remerciements vont aux acteurs et actrices qui, de près comme de loin, ont participé à la réussite de l’Équipe de France depuis la qualification aux Championnats d’Europe en 2008. Tant de chemin parcouru depuis ma première sélection. Merci à la FFBB, à tous ses dirigeants ainsi qu’à tous ses employés que j’ai pu côtoyer au fil de toutes ces années. »

« Merci aux entraîneurs, au staff technique et au staff médical qui comme nous, ont toujours voulu emmener l’Équipe de France sur les plus hautes marches du basket européen et mondial. Merci à toutes les personnes « de l’ombre » qui se reconnaîtront. Et merci à tous nos supporters #AllezlesBleus »

« Merci à tous mes coéquipiers, générations après générations, avec qui j’ai vécu des moments et des émotions incroyables. Merci les gars ! »

« Je tiens à remercier mes parents d’avoir toujours su au fond d’eux qu’un jour leur fils porterait le numéro 12 familial en Équipe de France. Merci à mes sœurs et leurs familles pour leur soutien inconditionnel. Gracias tambien a mi familia española por su apoyo. »

« Merci à mes proches et amis. Merci Rom et Arno. J’ai toujours eu une pensée pour vous au moment de la Marseillaise. Merci à mon agent et ami Wass. »

Un bel hommage pour sa femme

Le double vainqueur de l’Euroleague (2016, 2019) et deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la compétition en profite d’ailleurs pour évoquer le rôle important de sa compagne.

« Et même si 2194 MERCIS ne suffiraient jamais, je ne peux finir sans honorer celle qui aura été « la partie immergée de l’iceberg » de ma carrière en Equipe de France. Tu étais déjà à mes côtés lors de notre première médaille en 2011 et toujours présente ce 10 Juillet 2024 accompagnée cette fois de nos trois filles. Après de longues saisons, alors que je repartais pour des étés chargés avec l’Equipe de France, tu t’occupais seule de nos filles pendant mes absences. Il m’aurait été impossible d’accomplir tout cela sans toi à mes côtés. »

« MUCHAS GRACIAS. TE AMO. »

« Lola, Alicia & Elena. Quelle fierté de vous entendre chanter « Allons enfant de la patrie… » et, surtout, d’avoir pu vous rapporter quelques médailles à la maison. OQM »

« Vous l’aurez compris, c’est le mot de la fin pour moi, en souhaitant le meilleur aux futures Équipes de France. »

On leur souhaite de récolter autant de médailles que Nando De Colo : l’or à l’Euro 2013, l’argent aux JO 2021 et 2024 et à l’Euro 2011, le bronze à la Coupe du monde 2019 et à l’Euro 2015 !

Crédit photo : Nando De Colo