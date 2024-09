Deni Avdija apprécie la passion et l’authenticité de Portland

Prolongé en octobre 2023, Deni Avdija a finalement fait ses valises pour être envoyé à Portland fin juin, en échange de Malcolm Brogdon. C’est donc la fin d’une aventure de quatre saisons, ses premières dans la ligue, chez les Wizards pour l’ailier israélien.

« Washington a été ma maison pendant quatre ans. J’y ai construit des amitiés, des relations avec les coaches. J’avais l’impression de faire partie de cette équipe, j’étais connecté émotionnellement à elle. Et puis vient le moment où on n’est plus là et il faut le comprendre. On n’a pas le choix », concède-t-il. « Même si on n’était pas la plus belle équipe du monde, on a fait les playoffs une fois. J’étais blessé à l’époque mais j’ai fait du chemin avec cette franchise. »

Il n’a d’ailleurs pas encore coupé le cordon avec Washington. « Je suis encore en contact avec beaucoup de monde là-bas, des gens qui m’ont accompagné depuis le début ou des joueurs avec lesquels j’ai joué. Je penserai toujours à eux, je garderai toujours le contact. Ils sont dans mon cœur car ils m’ont aidé à progresser », poursuit-il.

Portland, ville connectée aux Blazers

Comme Deni Avdija l’ajoute, il entre désormais « dans un nouveau monde » où il découvre de « nouvelles capacités tant mentales que physiques ». Et dans une nouvelle ville, Portland, bien différente de la capitale américaine.

« La nature de Portland est beaucoup plus belle. C’est un endroit unique et il y a plusieurs zones où il fait bon vivre. Il y a une communauté qui aime beaucoup les Blazers. La ville est davantage connectée à son sport, à son équipe », estime le joueur de 23 ans. « C’est moins vibrant que Washington car c’est la capitale et les gens oublient que c’est une ville diplomatique. Il y a quelque chose de plus froid à Washington puisque beaucoup de personnes viennent de l’extérieur pour travailler ou pour les ambassades. Ils ne se sentent pas chez eux. Alors que les gens vivent à Portland et c’est plus authentique. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.6 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 Total 287 26 45.7 32.7 73.7 0.8 5.2 6.0 2.5 2.5 0.8 1.4 0.4 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.