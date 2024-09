Shams Charania pour remplacer Adrian Wojnarowski chez ESPN ?

À un mois de la reprise du championnat, le marché, des médias cette fois, s’anime. L’annonce soudaine du départ à la retraite d’Adrian Wojnarowski impose en effet une redistribution des cartes.

Qui pour remplacer le roi des scoops NBA sur ESPN ? Selon Front Office Sports, deux pistes émergent. Sans doute la plus naturelle, la première mène à Shams Charania, son ancien « élève » aujourd’hui en poste chez The Athletic, Stadium et FanDuel.

Pendant des années, les deux hommes ont entretenu une sérieuse concurrence les soirs d’ouverture de « free agency » ou de « trade deadline », pour être le premier à annoncer le moindre mouvement au sein de la ligue.

Pour mémoire, en 2015, le jeune journaliste, aujourd’hui âgé de 30 ans, avait commencé à faire équipe avec « Woj » pour The Vertical, l’entité basket de Yahoo! Après plusieurs années de collaboration, le « père » avait fini par être recruté par ESPN, vers lequel il avait migré sans oublier d’adouber le « fils » : « Le meilleur jeune journaliste basket de la planète », selon lui.

L’autre piste évoquée pour remplacer Adrian Wojnarowski est « l’insider » Chris Haynes, 42 ans, qui arrive également à la fin de ses contrats avec TNT Sports et Bleacher Report. Ayant déjà collaboré avec ESPN, il s’est forgé un solide réseau, notamment chez les joueurs. Là où Shams Charania tire plutôt ses informations des agents… tandis que Adrian Wojnarowski était de son côté plutôt connecté aux GM et autres dirigeants de la ligue.