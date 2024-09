Le Miami Heat en soutien de la communauté haïtienne face aux rumeurs racistes

« Le staff du Miami Heat, comme Miami, est un mélange brillant de cultures vibrantes, avec de nombreux membres de notre communauté haïtienne. Les fausses rumeurs qui les entourent sont blessantes, offensantes et ont malheureusement fait de personnes innocentes la cible de discours haineux et de menaces physiques. Nos employés, fans et amis haïtiens méritent mieux ».

Voilà le message posté hier soir par le Miami Heat sur les réseaux sociaux, ponctuant d’une phrase en créole haïtien, « Ansanm nou kanpé fò », qu’on peut traduire par « Ensemble, nous sommes forts ».

C’est que la communauté haïtienne est au centre de l’attention aux Etats-Unis depuis que Donald Trump a, dans son débat face à Kamala Harris, accusé des immigrés haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, de voler les chiens et les chats de leurs voisins pour les manger. Une histoire qu’il tient de son colistier, JD Vance, sénateur de l’Etat.

Miami a la plus grosse communauté haïtienne des Etats-Unis

Pourtant, aucune preuve ne confirme ces rumeurs, que JD Vance dit tenir de témoins directs…

« Si je dois créer des histoires pour que les médias américains prêtent attention à la souffrance du peuple américain, alors c’est ce que je vais faire… » a-t-il d’ailleurs lâché sur CNN, avant de tenter de se rattraper. « Je dis que nous créons une histoire, c’est-à-dire que nous faisons en sorte que les médias américains s’y intéressent ».

« L’histoire » a surtout déversé un torrent de racisme et de haine sur les milliers immigrés haïtiens de Springfield. La semaine dernière, trois écoles et d’autres bâtiments de la ville ont dû être évacués suite à des menaces.

Le communiqué du Heat est donc un signe fort, alors que Miami compte la plus grande communauté haïtienne des Etats-Unis. C’est également un signe fort car le propriétaire de la franchise, Micky Arison, est un supposé proche de Donald Trump, sa compagnie de croisière ayant longtemps sponsorisé son émission, « The Apprentice ».