L’Euroleague présente sa propre version de la « luxury tax »

L’Euroleague se rapproche doucement du modèle NBA. Pas autant que Dimitris Itoudis le souhaiterait, mais la meilleure ligue européenne vient d’annoncer ses règles de fair-play financier, inspirées de la ligue américaine.

Et l’ECA, l’organisme qui gère l’Euroleague, a présenté la mise en place des « Competitive Balance Standards », avec comme principale nouveauté l’introduction d’une « luxury tax », qui va sanctionner les clubs qui dépensent trop d’argent pour construire leur effectif, et reverser les fonds aux équipes les plus stables financièrement.

L’Euroleague explique ainsi viser quatre grands objectifs :

– aligner les objectifs des parties prenantes en fixant les niveaux de rémunération minimum et maximum de façon collective, renforçant ainsi le partenariat commercial entre eux

– promouvoir la durabilité et l’équilibre compétitif en établissant des fourchettes de dépenses pour les joueurs égales pour toutes les équipes de la compétition en fonction des revenus générés collectivement par les clubs

– prévenir les pratiques inappropriées en contrôlant le respect par chaque club des niveaux préétablis avant l’inscription des joueurs chaque saison

– développer la transparence parmi les équipes participantes

Des calculs complexes et beaucoup d’exceptions

Comme en NBA, il y aura ainsi un plancher salarial et un plafond, avec des taxes pour les clubs qui le dépassent. Ainsi, s’il est dépassé de 0 à 10%, le club sera imposé de 0.5 € pour chaque euro de trop. On passe à 0.75 € pour chaque euro de trop entre 10 et 30% puis 1 € pour chaque euro de trop entre 30 et 50%. Et ça continue d’enfler puisqu’entre 130 et 150%, on parle alors de 6 € de taxe pour chaque euro de trop…

À quel point ce système va-t-il modifier le paysage de l’Euroleague, dont le paysage financier est hétéroclite, entre les 13 millions d’euros du Zalgiris Kaunas et les 42 millions du Real Madrid ? Ça reste à voir car, contrairement à la NBA, la ligue européenne regroupe des équipes de multiples pays, imposés de façon très, très différente.

Les calculs risquent donc d’être particulièrement complexes, d’autant que le règlement prévoit pas mal d’exceptions, avec la possibilité de sortir du calcul le salaire de deux joueurs de l’équipe, mais aussi les salaires des joueurs de moins de 23 ans, tout comme 25% du salaire des joueurs présents depuis plus de trois ans dans l’équipe ou encore le salaire des joueurs blessés. Une « mid-level exception » sera également créée, en dehors du calcul.