La NBA étend l’usage de la vidéo sur les « challenges »

Les entraîneurs ont la possibilité de demander un « challenge » sur une balle sortie en touche. Jusque-là, c’est du classique. Sauf que la NBA a décidé d’aller plus loin dans la vérification de l’action puisque désormais le « centre de visionnage » pourra vérifier si une faute a été commise sur l’action en question. En clair, jusqu’à présent, les arbitres chargés du « replay » ne regardaient que le ballon, et désormais ils seront autorisés à juger si le ballon mis en touche est consécutif à une faute. Un changement qui a été voté à l’unanimité par le comité directeur, qui comprend les 30 propriétaires des franchises NBA.

Une faute non sifflée qui a coûté cher aux Wolves cette saison

La NBA cite pour exemple une action en toute fin du Game 2 entre les Mavericks et les Wolves lors de la dernière finale de conférence. Sur cette action, Jason Kidd avait contesté la décision qui accordait le ballon aux Wolves. Lors de l’examen de l’action, les arbitres avaient finalement estimé que c’est Jaden McDaniels qui avait touché en dernier le ballon, et ils avaient accordé la possession du ballon à Dallas. Une décision importante puisqu’il restait moins d’une minute à jouer, et les Wolves avaient une possession pour mener de 4 ou 5 points.

Avec la nouvelle règle, qui entrera en vigueur cette saison, la contestation de Dallas n’aurait pas abouti car Kyrie Irving bouscule McDaniels sur l’action. Résultat : Kyrie Irving aurait écopé de la faute, et Minnesota aurait conservé la possession du ballon ou tiré des lancers francs si les Mavericks étaient déjà dans la pénalité. Au lieu de ça, ils n’inscriront plus le moindre point et s’inclineront 109-108 sur un exploit de Luka Doncic.