Non drafté, Jahvon Quinerly met déjà un terme à sa carrière

Ancienne star des lycées, Jahvon Quinerly n’aura pas réussi à transformer l’essai en NCAA, et vendredi, il a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière.

« J’ai pris la décision de laisser tomber le basket, qui a grandement contribué à faire de moi celui que je suis aujourd’hui », a écrit Quinerly sur les réseaux sociaux. « Ce sport m’a ouvert pléthore de portes et j’en serai toujours reconnaissant, mais Dieu a choisi un autre chemin pour moi. Je ne peux pas continuer à me battre avec quelque chose que je n’aime plus. Je m’excuse auprès de ceux que j’ai déçus et je serai toujours reconnaissant à ceux qui ont eu foi en moi. Cependant, j’emprunte désormais une autre voie, qui devrait me permettre d’être heureux et de m’aimer à nouveau. »

Six ans en NCAA !

A sa sortie du lycée, Quinerly avait rejoint Villanova, après avoir appris que le coach d’Arizona, où il devait jouer, était sous le coup d’une enquête du FBI. C’est le début d’une carrière universitaire des plus chaotiques puisqu’il quitte ensuite Villanova pour Alabama où le réglement lui interdit de jouer la première saison. On est alors en 2020… Heureusement, il rattrape le temps perdu et participe à trois « March Madness ». En 2021, il est élu meilleur sixième homme de la SEC. Deux ans plus tard, il est le MVP du tournoi de fin de saison de la SEC.

Mais les scouts NBA l’ignorent toujours, et il décide ‘effectuer une 6e et dernière saison à Memphis, où coache Penny Hardaway. Il y tourne à 13.5 points et 4.9 passes de moyenne. Insuffisant pour se faire drafter, et plutôt que de viser un départ en Europe ou une place en G-League, il a décidé d’arrêter.

Un million de dollars de gains en sponsoring

« Pour la majorité des gens, on se souviendra toujours de moi comme d’un échec. Mais si c’est le cas au basket, on dit que les plus grandes réussites dans la vie émergent souvent des échecs les plus difficiles. J’ai la chance d’avoir gagné d’un million de dollars en NIL pendant que je jouais à l’université et je suis impatient de profiter de l’avance que cela m’a donnée. J’ai hâte d’avoir la possibilité de découvrir davantage ce monde incroyable et tout ce qu’il a à offrir. Et de pouvoir m’identifier pour la première fois comme quelqu’un d’autre qu’un basketteur. »