Dans la tourmente, Penny Hardaway défend son bilan

On a connu des jours plus paisibles du côté de Memphis où les Tigers font l’actualité ces derniers jours. Il y a d’abord eu l’annonce du remerciement de quatre membres du staff, Rick Stansbury, Faragi Phillips, Jamie Rosser et Demetrius Dyson.

Puis dans la foulée, la fac a déclaré avoir pris connaissance d’une lettre anonyme faisant état de soupçons d’irrégularité et violation du règlement NCAA ces dernières années, concernant notamment plusieurs joueurs de l’effectif de 2023-2024.

Sous le feu des critiques

Le contexte est pour le moins délicat alors que les Tigers n’ont pas réussi à se qualifier pour la « March Madness » la saison dernière. Le coach, qui n’est autre que Penny Hardaway depuis 2018, a donc été amené à prendre la parole pour clarifier la situation, après avoir reçu le soutien de son directeur sportif la veille, lui assurant qu’il resterait l’entraîneur de Memphis cette saison.

Pour sa défense, Penny Hardaway a d’abord estimé qu’il était jugé plus sévèrement que ses pairs du fait de son statut d’ancien grand joueur NBA, qui fait qu’on se focalise davantage sur lui. Les Tigers seraient épluchés à la loupe avant tout pour essayer de le faire tomber.

« Je ne suis pas au dessus de la critique, mais je sais que je suis jugé plus sévèrement », a-t-il déclaré. « Je suis mon critique le plus sévère. Je sais comment les choses fonctionnent pour avoir été en NBA. Je sais comment ça se passe quand tu arrives à ces jobs, quoi qu’il en découle, que ce soit bon ou mauvais. Je l’ai compris en étant d’abord joueur. Je suis arrivé ici pour prendre l’équipe et l’aider à une époque où l’affluence était très faible, et je suis encore un nouveau dans ce milieu. Je travaille et je progresse chaque année, parce que j’ai conscience de qui je suis ».

Une détermination intacte

Il a une nouvelle fois plaidé la bonne foi, rappelant être venu aider la fac où il a passé deux ans en tant que joueur, de 1991 à 1993, dans sa ville natale, et tout faire pour l’aider à retrouver les sommets. Il s’est même étonné de devoir s’en justifier.

« Pour moi, c’est juste bizarre d’être dans cette situation », a-t-il ajouté. « Je suis revenu pour faire quelque chose. Je n’ai pas besoin d’argent. Je suis revenu à l’école pour enseigner à de jeunes adultes et essayer d’aider ma ville et ma fac. C’est comme si j’étais épié, et c’est incroyable ».

Son interlocuteur lui a donné une dernière occasion de s’exprimer pour les fans des Tigers dans l’attente que la lumière soit faite sur les soupçons d’irrégularité.

« Pourquoi j’aurais quelque chose à dire aux fans de Memphis ? Je suis mon critique le plus sévère. Je n’en veux à personne. Je sais ce qu’il reste à faire. Je veux gagner, c’est pourquoi je suis toujours à la tâche. Je n’ai pas besoin d’avoir un job. Je suis toujours là parce que je veux vraiment faire quelque chose de bien ».