Gary Payton change d’université

On avait récemment vu Gary Payton dans son rôle favori de coach « trashtalker » lors de la BIG3 estivale, championnat de 3×3 créé par le rappeur Ice Cube, allant jusqu’à en venir aux mains avec Jordan Crawford.

Emmenée par Gerald et Garlon Green, sa formation « Bivouac » a décroché le titre cette saison, mettant également en avant ses qualités de leader, puisqu’il avait été élu coach de l’année, dans une ligue dont il est devenu un visage incontournable, présent depuis sa création en 2017.

Trois semaines plus tard, voilà qu’on apprend que « The Glove » va reprendre du service en tant que coach. Originaire d’Oakland, il avait trouvé une place à la Lincoln University (NAIA) depuis trois ans, mais comme la structure est en proie à des problème financiers, Gary Payton va finalement rebondir non loin de là, sur l’île voisine d’Alameda pour coacher les Cougars du College of Alameda (Bay Valley Conference).

Un entraîneur et un éducateur

Le directeur sportif de la fac, Ramaundo Vaughn, a justifié son choix en mettant en valeur l’état d’esprit de Gary Payton sur le plan extrabasket, puisque l’idée est de former des joueurs mais aussi des hommes.

« Gary Payton est le bon choix pour le College of Alameda pour un certain nombre de raisons. Gary a toujours été un leader et un gagneur. Nous savons que Coach Payton responsabilisera nos joueurs sur le terrain, en classe et au sein de la communauté. Au cours de l’entretien, il a parlé de la nécessité pour nos étudiants-sportifs d’être présents dans la communauté. L’énergie et la passion qu’il apporte, ainsi que son amour sincère pour l’East Bay, sont incomparables. L’opportunité pour nos joueurs d’apprendre de l’un des plus grands joueurs NBA de tous les temps et médaillé d’or olympique est une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer ».

Tout le monde y trouve donc son compte puisque Alameda s’offre un nom ronflant dans le monde du basket, tandis que Gary Payton va avoir une nouvelle occasion de montrer ses qualités de leader de vestiaire. Il remplacera Ravi Bhambhra sur le banc, qui a terminé la saison dernière avec un bilan de 7 victoires pour 21 défaites.